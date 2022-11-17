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老饕首選！日本最高等級A5「黑樺牛」進軍台灣　油脂如大理石紋路、口感厚實彈牙　快來大飽口福

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/17 11:35
日本最高等級的A5 BMS 12的「黑樺牛」已經透過日本Bright International公司(晶曜國際株式會社)正式進軍台灣。（晶...

日本最高等級的A5 BMS 12的「黑樺牛」已經透過日本Bright International公司(晶曜國際株式會社)正式進軍台灣。（晶...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）「黑樺牛」是熊本縣最高級及品質最高的和牛品種，如今不用出國也可以吃到囉！75年歷史的日本杉本本店公司日前宣布，將帶著最高等級的A5 BMS 12的「黑樺牛」正式進軍台灣市場。

以豐富香氣、甘美滋味及柔嫩質地著稱的「黑樺牛」，則是從繁殖飼育到加工販售呈現完整「一條龍」的產銷模式。「黑」是因為牠是「黑毛和種」的和牛，「樺」則有多重意義，除了油花如「白樺樹根」般擁有大理石紋路，味道「華麗」也是其特點。

而且黑樺牛的油花分佈均勻，各個部位的口感各異：牛小排較重油香、牛頸脊肉味醇濃、千本筋厚實彈牙，一口咬下，油脂慢慢在嘴中化開，香氣久久不散，每一口都吃得出甘甜，而且首發登台的黑樺牛是最高等級的A5 BMS 12，無論在「精肉率」、「油花交雜（BMS）」、「肉質組成」、「色澤（BCS）」及「脂肪顏色與質量（BFS）」上， 都是上上之選。

已經有75年歷史的日本杉本本店公司，日前由杉本光士郎社長領軍，與日本Bright International公司(晶曜國際株式會社)、熊本縣地域振興機構(Kumamoto DMC) 的常務董事本島知明先生帶著最高等級的A5 BMS 12的「黑樺牛」登台宣示正式進軍台灣市場，相信不久之後國人就有機會大飽口福，一啖極緻和牛的美味！

日本杉本本店公司，在日本已經有75年的歷史，而公司光在九州熊本就擁有52公頃、約11個東京巨蛋大小的牧場，另外還有50幾個牧場分佈在鹿兒島縣、宮崎縣、大分縣及佐賀縣等水質優良、土壤肥沃的地區，目前擁有超過2萬頭以上的黑毛和牛，除了獲得HACCP（食品安全管制系統）及JGAP（日本良好農業規範）的認證外，在統一繁殖及飼育上，每一隻牛都有專屬的編號，追溯其生長履歷。

而屠宰及加工等程序，都由公司專門管理，符合食物安全管理國際規格「FSSC22000」，加工廠亦獲得台灣衛生福利部的認可，每一步驟只求盡善盡美，希望讓消費者感受到肉質優良、加工控管安全有保障，進而安心消費。
黑樺牛
熊本縣
日本和牛

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更新時間 : 2022-11-17 12:41 GMT+08:00

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