南台灣速食名店喊漲！明起停售兩品項　網嗨喊還是很佛心吃爆

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)南部知名速食店丹丹漢堡喊漲！丹丹漢堡近日宣布自18日起，定食餐平均調幅約2.53％，將停售兩品項。

丹丹漢堡於臉書表示，因基本工資和原物料等各項營運費用持續上漲，為維護產品品質，價格略作調整；部分產品久未調整價格，玉米濃湯26年、可樂、汽水23年、檸檬紅茶29年、熱奶茶25年。且11月1日起，工作夥伴時薪調高至178元起。

消息一出，網友表示，「終於漲到3位數，但還是很佛心的價格啊！」、「就算漲我依然吃爆，認真拜託來台中開一家，每次漲那幾塊錢真的太良心了！認真覺得好好吃」、「咖.哩.豬.排.堡！我怎麼對兒子交代」。

丹丹漢堡表示。111年11月18日起，價格調整如下：

【精選定食餐】（定食餐平均調幅約2.53％）

「1套降價」12號餐降3元。

「5套新組合」2號、3號、6號、8號、11號。

「6套調升」1號、4號、7號、9號，各漲5元 ; 5號、10號，各漲6元。

「加購地瓜薯條調升2元」

「早安特惠餐：早1~早6調升3元」

「新推出」1.大碗豪爽餐（自由配）2.排骨酥肉焿麵（大碗ㄟ） 3.香檸吉司豬排堡

【美味丹點】「飲料調升3元」

「13項單點價格不變」鮮酥雞肉焿、赤肉麵線焿、五穀瘦肉粥、黃金鮮酥雞、義式紅醬波浪薯、香酥米糕、豬肉可樂餅、黑糖麻糬棒、超長熱狗、鮮蔬可樂餅蛋堡、燒肉鮮蔬吉司蛋堡、火腿蛋三明治、肉鬆蛋三明治。

「7項單點調升」地瓜薯條、烤醬雞堡、無骨雞塊5塊，各漲2元 ； 玉米濃湯、脆皮炸雞(腿、塊)、無骨雞塊9塊，各漲3元 ； 鮮脆雞腿堡漲4元。

【咖哩豬排堡、扁食肉焿】停售

【可樂、雪碧、七喜、蘋果汁、檸檬風味紅茶】小杯停售



（翻攝丹丹漢堡臉書）



（翻攝丹丹漢堡臉書）