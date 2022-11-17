DigiAsia 2022 數位亞洲大會開幕　國際行銷高手齊聚台北共譜Web3狂想曲　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）亞洲地區每兩年舉辦一次，最具指標的數位與行銷盛會DigiAsia（數位亞洲大會）今(17)日在台北花博公園流行館展開，籌委會會長盧炳勳致詞時表示，今年以「Web3 Rhapsody（Web3狂想曲）」為題，希望藉由海內外超狂的國際級講師分享嶄新趨勢與觀點。

亞洲廣告聯盟主席Srinivasan K Swamy表示，DigiAsia 數位亞洲大會已成為亞洲的「首選」數位行銷活動，其充分展現了技術的快速發展，為行銷人員、消費者、媒體和代理機構帶來了快速的創新和體驗，同時作為國際數位專業人士展示其尖端技術創新以及參與、互動、分享學習和經驗的平台。

經濟部商業司司長蘇文玲表示，從最單純的平面廣告、電視廣告到現在應用很多數位工具製作愈來愈多有創意、非常驚奇的廣告，尤其是在開幕時應用許多聲光效果，廣告已經不只是用語言、文字，包括圖像在傳遞，更可透過各式各樣的廣告媒介、突破國界的限制。這次的主題是Web3.0，這也表示數位應用透過廣告界的發展會越來越重要。

DigiAsia由亞洲廣告聯盟(Asian Federation of Advertising Associations）授權台北市廣告代理商業同業公會主辦（TAAA），自2014年以來每兩年舉辦一次的「DigiAsia數位亞洲大會」，今年邁進第五屆。

TAAA表示，今(2022)年，該活動並邀集台灣七大傳播公協會(KAAA、IAA、4A、MAA、DMA、TIPRA及AMT)共同主辦，以貼近數位產業與創新創業趨勢，整合人文、科技並融合創意，加上講題的豐富度或國際講者的參與，都將呈現有別以往的規格，是今年底台灣行銷界的最大盛事之一。

主辦單位表示，2022 DigiAsia的議題聚焦在「Media & Creative」、「Social & Experience」、「Economy & Application」，探討數位生活體驗、媒體行銷的解決方案以及科技技術創新與應用。隨著Web3的環境及發展日益蓬勃，虛擬實境、動態捕捉技術演進，引發大眾好奇；而諸如AR、VR、XR、Metaverse、Crypto Economy、NFT、Immersive Entertainment、Gaming 等應用，影響著廣告、媒體與行銷相關產業的未來，更可能加速創造各種新商業與消費模式。

大會規劃逾20場的精采講座，邀請Yahoo、Meta、Google、LINE等四大數位媒體平台霸主，還有科技創新先驅HTC VIVE、全球最大廣告公司dentsu電通、日本跨國際性廣告公司HAKUHODO博報堂、臺灣首屈一指的媒體經銷商cacaFly…等國內外專家齊聚分享經驗。三天的國際性趨勢分享中，也展現台灣在5G科技應用軟實力，全程採用來自VM-Fi的AI即時翻譯技術。