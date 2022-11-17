好聽！北流捕捉野生台灣《原子少年》吳昱廷　展現英國皇家鋼琴檢定八級實力

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)《原子少年》吳昱廷現身北流文化館！除欣賞經典電影《不能說的．秘密》古董鋼琴，更與北流董事長黃韻玲四手聯彈，重現電影經典曲目，展現高超琴技。

崇拜周杰倫的吳昱廷先前於Instagram上傳自己彈奏〈最偉大的作品〉MV中的鋼琴曲，引起粉絲瘋狂分享，北流文化館大廳正展出經典電影《不能說的．秘密》中，周杰倫與桂綸鎂兩人的定情鋼琴，董事長黃韻玲特別邀請吳昱廷到場參觀，吳昱廷一秒化身追星小粉絲，興奮地拿起手機狂拍。

該台古董鋼琴是以知名品牌美森翰林（Mason & Hamlin）的CC-94型音樂會用三角鋼琴改造而成，其琴身與琴腿的精美雕花細緻優雅，搭配扣人心弦的情節，讓古董鋼琴更具魅力與故事性。

黃韻玲與吳昱廷選在古董鋼琴旁拍照留念，卻在閒聊時發現吳昱廷竟與黃韻玲的兒子Arthur差沒幾歲，讓黃韻玲忍不住說：「照片中的我們就像母與子」，逗得現場工作人員哈哈大笑。

吳昱廷有英國皇家鋼琴八級檢定的驚人實力，曾讓當時選秀節目導師Ella讚不絕口，黃韻玲特別揪吳昱廷合作四手聯彈，期望重現電影《不能說的．秘密》經典橋段，由北流另安排在北流園區內新開幕的「繆思鋼琴」大展琴技。

吳昱廷分享，爸媽得知兩人要合作的消息，一直督促要好好練琴，希望今天有好的表現！對此，黃韻玲給予滿滿肯定，她表示：「昱廷的表現讓我非常驚豔，原來他古典底子這麼厚實，相信未來在音樂創作的路上，昱廷定會帶更大家更多驚喜」。