（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）歷經３年疫情後國門重啟，全民緊繃的神經稍稍放鬆，此時卻有另一個恐威脅我們重返醫療黑暗時代的沉默疫情–疫後抗藥性危機。據疾管署最新統計，台灣部分感染菌株抗藥性比例激增至9成，若抗生素抗藥性問題持續延燒，2050年每5人恐有1人因抗藥性細菌感染而死亡。

美國CDC今年6月發佈特別報告，COVID-19疫後，因重症患者使用抗生素比例提高，導致抗藥性細菌比例增加，呼籲醫界重視此議題。且10月底甫結束的世界衛生高峰會更指出「抗微生物製劑抗藥性，是一個將威脅我們重返醫療黑暗時代的沉默疫情」

病原體帶來感染的威脅始終未曾遠離；事實上，人類與病原體的戰爭早已持續數千年，根據《新英格蘭醫學雜誌》引用美國CDC的統計，在1900年代，美國前三大死因均為感染症，分別為肺炎/流感、結核病及腸胃道感染；在抗生素問世後，2010年代，前三大死因為心臟病、癌症、非感染性呼吸道疾病，感染似已不再威脅生命。然而，抗生素的廣泛使用促使病原體不斷演化，快速增加的抗藥性超級細菌，儼然成為全球公共衛生一大問題，再度威脅人民性命。

台灣胸腔暨重症加護醫學會王鶴健理事長指出，照護COVID-19患者除了要應對病毒外，伴隨而來的細菌感染也會因為抗藥性使治療更加棘手。根據研究顯示，COVID-19患者若再合併抗藥性細菌感染，將延長3-5倍的住院時間。

根據台灣感染症醫學會與台灣感染管制學會進行之問卷調查指出，國內醫院醫護人員表示，抗生素合理使用執行困難三大主因包含，對抗生素管理認知不足 (87.2%)、抗生素管理未到位 (82.6%)、人力缺乏 (79.4%)。

對此，台灣感染管制學會陳宜君理事長強調，抗微生物製劑合理使用的推動，並不是限制使用，而是優化使用。感染症的治療應重視精準治療四大原則，「對症下藥」、「究因解決」、「因人而異」、「因時制宜」，並透過抗生素合理使用五大要素，包含正確即時診斷、最佳用藥選擇、合理用藥劑量、階段性評估降階、合理的治療時程，以降低抗生素抗藥性的發生。

此外，陳宜君亦提醒民眾應破除對抗生素使用的三大迷思，如「發燒不一定是感染，也可能是其他原因(如淋巴瘤等)」、「感染不一定是細菌感染，若為病毒感染使用抗生素是無效的」、「抗生素只是抗微生物製劑的一部分，需針對不同的感染類型，使用不同的藥物治療」。

台灣衛福部疾病管制署聯合台灣感染症醫學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會及台灣感染管制學會，提醒民眾謹記『四不一要』口訣：「不」主動要求抗生素、「不」隨便自己買抗生素吃、「不」吃他人的抗生素、「不」要隨便停藥、「要」遵守醫囑使用抗生素。

此外，三學會引入『抗生素合理使用』的虛實整合展，透過線上虛擬展覽， 促進醫療人員了解專家觀點及經驗交流。衛教巴士也將於11月17日起從台大醫院開跑，接續於臺北榮民總醫院、林口長庚紀念醫院、中山醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院、成大醫院、高雄榮民總醫院等北中南7家醫學中心巡迴展出。期盼民眾與醫護共同合作，有效減少抗藥性超級病菌產生。

疫後新危機 台灣部分細菌抗藥性比例激增至9成 2050年每5人恐有1人死亡