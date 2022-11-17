Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【美國期中選舉】共和黨奪218席次 眾院變天裴洛西將下台

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/17 10:43
共和黨眾院領袖的麥卡錫（Kevin McCarthy）（前一）將從民主黨籍裴洛西（Nancy Pelosi）（後）手中奪下眾議院議長寶座。...

共和黨眾院領袖的麥卡錫（Kevin McCarthy）（前一）將從民主黨籍裴洛西（Nancy Pelosi）（後）手中奪下眾議院議長寶座。...

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）期中選舉持續開票，據美國媒體最新報導，共和黨跨過多數門檻，目前以218席次獲得眾議院控制權。民主黨籍的裴洛西的眾議院議長之位，也將拱手讓給共和黨眾院領袖麥卡錫。

綜合美聯社國會山莊報CNN報導預測，今年期中選舉眾議院435席次全面改選，共和黨於加州第27選區的候選人賈西亞（Mike Garcia替該黨拿下關鍵的第218席，跨過多數門檻。

截至台北時間上午10點半，CNN預估，民主黨拿下210席次、共和黨拿下218席次；紐約時報以及華盛頓郵報預估，民主黨斬獲211席次、共和黨獲得218席次。

儘管仍有部分席次尚未完成開票，但眾議院自明年1月改由共和黨掌握已是板上釘釘，這也是共和黨睽違四年重掌眾議院。這也意味著，眾議院議長一職，將由現任的民主黨裴洛西（Nancy Pelosi）交棒給共和黨眾院領袖的麥卡錫（Kevin McCarthy）。

美聯社指出，共和黨在今年期中選舉所獲得的勝利遠小於預期，小到甚至能與2001年相提並論，當時共和黨以221比212席次掌握優勢，僅有9個多數席次，外加兩位無黨籍席次。此番「紅潮」未現，讓滿懷希望的共和黨人大感失望，反觀民主黨，則在本次選舉中展現韌性，出乎許多人的預料。
美國期中選舉
共和黨
麥卡錫
裴洛西
紅潮

相關新聞

民主黨拿下關鍵內華達州　拜登守住參院控制權
民主黨拿下關鍵內華達州　拜登守住參院控制權
2022/11/13 11:51
【美國期中選舉】共和黨紅潮變成「小漣漪」 選民怒火中燒為哪樁？
【美國期中選舉】共和黨紅潮變成「小漣漪」 選民怒火中燒為哪樁？
2022/11/11 14:23
【更新】美國期中選舉結果未明•美股四大指數9日皆墨　衝擊台股行情
【更新】美國期中選舉結果未明•美股四大指數9日皆墨　衝擊台股行情
2022/11/10 10:50
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
2022/11/10 10:31
裴洛西夫婿遇襲事件 兇嫌原想綁架裴洛西、打碎其膝蓋
裴洛西夫婿遇襲事件 兇嫌原想綁架裴洛西、打碎其膝蓋
2022/11/01 10:04

更新時間 : 2022-11-17 11:09 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！
尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
破億神曲製造機！英倫天團Clean Bandit台灣首場演唱來囉　11/18準時線上搶票
破億神曲製造機！英倫天團Clean Bandit台灣首場演唱來囉　11/18準時線上搶票
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將