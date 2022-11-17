【美國期中選舉】共和黨奪218席次 眾院變天裴洛西將下台

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）期中選舉持續開票，據美國媒體最新報導，共和黨跨過多數門檻，目前以218席次獲得眾議院控制權。民主黨籍的裴洛西的眾議院議長之位，也將拱手讓給共和黨眾院領袖麥卡錫。

綜合美聯社、國會山莊報、CNN報導預測，今年期中選舉眾議院435席次全面改選，共和黨於加州第27選區的候選人賈西亞（Mike Garcia替該黨拿下關鍵的第218席，跨過多數門檻。

截至台北時間上午10點半，CNN預估，民主黨拿下210席次、共和黨拿下218席次；紐約時報以及華盛頓郵報預估，民主黨斬獲211席次、共和黨獲得218席次。

儘管仍有部分席次尚未完成開票，但眾議院自明年1月改由共和黨掌握已是板上釘釘，這也是共和黨睽違四年重掌眾議院。這也意味著，眾議院議長一職，將由現任的民主黨裴洛西（Nancy Pelosi）交棒給共和黨眾院領袖的麥卡錫（Kevin McCarthy）。

美聯社指出，共和黨在今年期中選舉所獲得的勝利遠小於預期，小到甚至能與2001年相提並論，當時共和黨以221比212席次掌握優勢，僅有9個多數席次，外加兩位無黨籍席次。此番「紅潮」未現，讓滿懷希望的共和黨人大感失望，反觀民主黨，則在本次選舉中展現韌性，出乎許多人的預料。