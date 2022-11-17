〈時評〉選舉要選有經驗的？廢話!

每次選戰期間，聽到有候選人在強調自己有經驗，「 選就要選有經驗的！」，都讓人有錯愕到啼笑皆非之感！ 會這麼講並做此訴求的候選人，跟類似只強調「不要輸在起跑點（ 卻不管是否癱在中點、輸在終點？）」的廣告詞一樣，已患了「 單向思考」的弊病而不自知嗎？

其實，何止在政治職場上，就一般就業市場，甚至於其他人生場域， 沒經驗就怎麼了？有經驗又如何了？從邏輯的觀點看， 經驗不就只是個中性的名詞嗎？強調自己有經驗，「 選就要選有經驗的」，邏輯上實在是毫無意義的廢話一句！

首先，各級民代都是選出來的，不是世襲的！想接父母的棒、 想代夫出征、想從幕後助理走到幕前舞台、 想從地下分身取得正式民代職位，誰不從第一次出發？

其次，沒經驗的，白紙一張，無所謂加分或扣分。

有經驗的，不該看看成績單嗎──施政滿意度年年名列前茅是經驗， 每次都墊底或倒數的狀元、榜眼也是經驗！政通人和、 氣象萬新是經驗，頻頻走馬換將、到處樹敵、 搞得烏煙瘴氣天怒人怨也是經驗！堅守崗位、心無旁鶩是經驗， 怠忽職守、遲到早退、不安於位也是經驗！知人善任、 分層負責是經驗，唯我獨尊、獨斷獨行、 把手下人才當奴才也是經驗！

還有，該站在民眾這邊、打擊特權，變擁抱特權、跟特權沆瀣一氣； 該為民喉舌，變企業財團代言人；該看緊人民荷包，變山也BOT、 海也BOT；該聘請專業助理，變配偶子女外加幽靈人頭； 該立法者知法、守法，變立法者玩法、違法；該助理費、 加班費實報實銷，變虛報剋扣；該辦公室上班，變跑殯儀館唸祭文─ ─這樣的經驗，沒有比有好吧！？

最後，再說一遍：「選就要選有經驗的」，真是廢話一句── 最清楚不過的，第一次為人父母之前，誰有經驗來著？最荒謬的， 將「選就要選有經驗的」，套到結婚對象的選擇， 那就是要選結過婚（也離過婚）的囉？這是什麼邏輯？

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）