Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉選舉要選有經驗的？廢話!

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2022/11/17 14:02
為維護選前治安，南投縣政府警察局加強掃蕩黑幫、查緝非法槍械、打擊詐欺、查察賄選、查緝選舉賭盤，11日召開記者會公布打擊犯罪成果。中央社

為維護選前治安，南投縣政府警察局加強掃蕩黑幫、查緝非法槍械、打擊詐欺、查察賄選、查緝選舉賭盤，11日召開記者會公布打擊犯罪成果。中央社

每次選戰期間，聽到有候選人在強調自己有經驗，「選就要選有經驗的！」，都讓人有錯愕到啼笑皆非之感！會這麼講並做此訴求的候選人，跟類似只強調「不要輸在起跑點（卻不管是否癱在中點、輸在終點？）」的廣告詞一樣，已患了「單向思考」的弊病而不自知嗎？

其實，何止在政治職場上，就一般就業市場，甚至於其他人生場域，沒經驗就怎麼了？有經驗又如何了？從邏輯的觀點看，經驗不就只是個中性的名詞嗎？強調自己有經驗，「選就要選有經驗的」，邏輯上實在是毫無意義的廢話一句！

首先，各級民代都是選出來的，不是世襲的！想接父母的棒、想代夫出征、想從幕後助理走到幕前舞台、想從地下分身取得正式民代職位，誰不從第一次出發？

其次，沒經驗的，白紙一張，無所謂加分或扣分。

有經驗的，不該看看成績單嗎──施政滿意度年年名列前茅是經驗，每次都墊底或倒數的狀元、榜眼也是經驗！政通人和、氣象萬新是經驗，頻頻走馬換將、到處樹敵、搞得烏煙瘴氣天怒人怨也是經驗！堅守崗位、心無旁鶩是經驗，怠忽職守、遲到早退、不安於位也是經驗！知人善任、分層負責是經驗，唯我獨尊、獨斷獨行、把手下人才當奴才也是經驗！

還有，該站在民眾這邊、打擊特權，變擁抱特權、跟特權沆瀣一氣；該為民喉舌，變企業財團代言人；該看緊人民荷包，變山也BOT、海也BOT；該聘請專業助理，變配偶子女外加幽靈人頭；該立法者知法、守法，變立法者玩法、違法；該助理費、加班費實報實銷，變虛報剋扣；該辦公室上班，變跑殯儀館唸祭文──這樣的經驗，沒有比有好吧！？

最後，再說一遍：「選就要選有經驗的」，真是廢話一句──最清楚不過的，第一次為人父母之前，誰有經驗來著？最荒謬的，將「選就要選有經驗的」，套到結婚對象的選擇，那就是要選結過婚（也離過婚）的囉？這是什麼邏輯？

作者為新竹教育大學退休副教授）
選舉
經驗
邏輯
廢話

相關新聞

最終政見發表　黃珊珊提12項政見：終結月經貧窮、提倡客家原民母語教育、推動各國城市論壇和動物友善
最終政見發表　黃珊珊提12項政見：終結月經貧窮、提倡客家原民母語教育、推動各國城市論壇和動物友善
2022/11/16 18:02
期中輔選失利提防競爭者 川普超前卡位2024總統大選
期中輔選失利提防競爭者 川普超前卡位2024總統大選
2022/11/16 14:39
候選人政見化身NFT！用新方式讓政治冷感Z世代關心台灣的未來
候選人政見化身NFT！用新方式讓政治冷感Z世代關心台灣的未來
2022/11/15 17:54
【新北電視政見會今登場】林佳龍酸前人種樹　侯友宜直言：台灣不需要對立跟衝突
【新北電視政見會今登場】林佳龍酸前人種樹　侯友宜直言：台灣不需要對立跟衝突
2022/11/14 15:54
民主黨拿下關鍵內華達州　拜登守住參院控制權
民主黨拿下關鍵內華達州　拜登守住參院控制權
2022/11/13 11:51

更新時間 : 2022-11-17 14:12 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！
尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
破億神曲製造機！英倫天團Clean Bandit台灣首場演唱會來囉　11/18準時線上搶票
破億神曲製造機！英倫天團Clean Bandit台灣首場演唱會來囉　11/18準時線上搶票
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將