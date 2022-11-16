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荷商艾司摩爾在台灣最大投資案落腳新北市　明年7月動工

半導體大廠ASML今天(16日) 表示，投資案將在新北市，不過相關細節不便透露。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/16 19:47
總統蔡英文15日會見荷商ASML執行副總裁兼首席營運長施奈德(圖左) 一行 (照片取自總統府官網) 

總統蔡英文15日會見荷商ASML執行副總裁兼首席營運長施奈德(圖左) 一行 (照片取自總統府官網) 

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）總統蔡英文日前接見半導體大廠艾司摩爾（ASML）高層，ASML預告將加碼投資台灣；ASML今天(16日) 表示，投資案將在新北市，不過相關細節不便透露。

荷商艾司摩爾（ASML Holding N.V.）執行副總裁兼首席營運長施奈德15日會見總統蔡英文，施奈德透露將加碼投資台灣，當時陪同蔡總統接見企業的行政院副院長沈榮津指出，ASML北部投資案將於明年(2023年) 7月動工，會是ASML在台灣最大投資金額。

荷商艾司摩爾在台灣最大投資案落腳新北市　明年7月動工

總統與荷商艾司摩爾施耐德執行副總裁兼首席營運長一行合影 (圖/總統府官網)

ASML今天(16日)表示，ASML持續在全球和台灣投資，為公司持續成長做準備，以支援全球客戶及半導體產業的發展。目前無法透露新北投資案的相關細節。

中央社15日引述艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施奈德表示，台灣半導體產業對世界的貢獻有目共睹，艾司摩爾也會持續加碼投資台灣。

總統蔡英文15日下午由國安會秘書長顧立雄、沈榮津、經濟部長王美花等人陪同，在總統府接見荷商艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施奈德（Frédéric Schneider-Maunoury，另譯：施耐德）等人。

施奈德致詞時感謝台灣政府持續提供半導體產業許多支持。台灣現在是世界半導體產業中領頭羊的地位，並且是全球先進製程當中不可或缺的領先角色。

他提到，ASML目前在台灣總共有5個廠址，員工超過4500人，也持續擴展團隊，包括物流及供應鏈方面。此外，在台灣除了工業部門外，並持續拓展研發等領域的部門。

施奈德表示，全球半導體產業正在積極發展當中，台灣半導體產業對世界的貢獻更是有目共睹，艾司摩爾也會持續加碼投資台灣，並支持台灣的客戶群及全球半導體產業。

最後，他再次感謝蔡總統及政府團隊的大力支持，相信透過這些支持，可以一起貢獻半導體產業光明的未來。

行政院副院長沈榮津15日補充表示，感謝艾司摩爾持續投資台灣，明年7月即將動工的北部投資案，將是ASML有史以來在台灣最大的投資金額。台灣的半導體產業與艾司摩爾的合作，將讓全球供應鏈更強韌、更繁榮。

蔡總統致詞時首先歡迎訪賓來到台灣，她要感謝ASML肯定台灣的投資環境，並持續在台灣擴大投資。總統說，ASML持續跟台灣並肩同行，從2003年，ASML在新竹成立子公司以來，與台積電等台灣廠商一起成長茁壯。特別是在趙中榛總監的努力之下，台灣更成為全球唯一DUV光罩傳輸模組的製造基地。

總統指出，為因應台積電先進製程的需求，ASML也在南科設置EUV全球技術培訓中心，未來也會把EUV專用的2奈米晶圓光學量測設備落腳台灣，在台灣進行研發及製造。台灣和ASML相互合作，在半導體供應鏈中彼此茁壯，不僅成為全球領先，還會繼續保持競爭優勢，繼續保持領先。

總統提到，在緊接而來的全球經濟變局中，相信台灣先進的半導體產能將有助於振興區域和全球經濟，也期待台灣跟民主盟友持續深化合作，一起打造更安全且具有韌性的全球供應鏈。

總統表示，為了達到這個目標，我們會透過產業政策，給予半導體產業最大的支持，也期待我們的長期夥伴如ASML，能持續在台灣投入最新製程設備的技術研發。

總統指出，我們不僅在政策上支持，還要用最高的行政效能來支持產業，當ASML在北部加碼投資時，行政團隊由行政院沈榮津副院長迅速成立專案聯合服務窗口，在行政流程上提供最大的協助。

總統認為，在這個全球矚目台灣、關心台灣的時刻，非常感謝ASML以具體的行動投資台灣，也和台灣半導體產業一起提升全球半導體的技術能力。她相信，這也讓過度炒作台灣風險的謠言不攻自破。

總統強調，持續投資台灣的計畫，絕對是非常正確的方向，政府將繼續提供協助。相信在多方努力之下，未來我們可以在台灣持續健全半導體產業聚落，也期待台灣和ASML的合作，不斷創下新的里程碑。

訪賓尚包括艾司摩爾全球製造執行副總裁霍夫曼（Andries Hofman）、林口智慧製造中心資深總監趙中榛等。　

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