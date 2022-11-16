荷商艾司摩爾在台灣最大投資案落腳新北市　明年7月動工

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）總統蔡英文日前接見半導體大廠艾司摩爾（ASML）高層，ASML預告將加碼投資台灣；ASML今天(16日) 表示，投資案將在新北市，不過相關細節不便透露。

荷商艾司摩爾（ASML Holding N.V.）執行副總裁兼首席營運長施奈德15日會見總統蔡英文，施奈德透露將加碼投資台灣，當時陪同蔡總統接見企業的行政院副院長沈榮津指出，ASML北部投資案將於明年(2023年) 7月動工，會是ASML在台灣最大投資金額。

總統與荷商艾司摩爾施耐德執行副總裁兼首席營運長一行合影 (圖/總統府官網) ASML今天(16日)表示，ASML持續在全球和台灣投資，為公司持續成長做準備，以支援全球客戶及半導體產業的發展。目前無法透露新北投資案的相關細節。

中央社15日引述艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施奈德表示，台灣半導體產業對世界的貢獻有目共睹，艾司摩爾也會持續加碼投資台灣。

總統蔡英文15日下午由國安會秘書長顧立雄、沈榮津、經濟部長王美花等人陪同，在總統府接見荷商艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施奈德（Frédéric Schneider-Maunoury，另譯：施耐德）等人。

施奈德致詞時感謝台灣政府持續提供半導體產業許多支持。台灣現在是世界半導體產業中領頭羊的地位，並且是全球先進製程當中不可或缺的領先角色。

他提到，ASML目前在台灣總共有5個廠址，員工超過4500人，也持續擴展團隊，包括物流及供應鏈方面。此外，在台灣除了工業部門外，並持續拓展研發等領域的部門。

施奈德表示，全球半導體產業正在積極發展當中，台灣半導體產業對世界的貢獻更是有目共睹，艾司摩爾也會持續加碼投資台灣，並支持台灣的客戶群及全球半導體產業。

最後，他再次感謝蔡總統及政府團隊的大力支持，相信透過這些支持，可以一起貢獻半導體產業光明的未來。

行政院副院長沈榮津15日補充表示，感謝艾司摩爾持續投資台灣，明年7月即將動工的北部投資案，將是ASML有史以來在台灣最大的投資金額。台灣的半導體產業與艾司摩爾的合作，將讓全球供應鏈更強韌、更繁榮。