（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）經濟部修正產創條例10條之2草案，給予高科技業研發費用抵減營所稅25%優惠，經行政院跨部會多次審查，預計明天(17日) 行政院會討論通過，一旦修法通過，台積電、聯發科等半導體大廠將有望適用，堪稱是台版晶片法案。

經濟部預告增訂「產業創新條例」10條之2，將企業前瞻研發費用抵減營所稅，抵減率15%大幅提高至25%，先進製程設備投抵，當年度設備支出抵減營所稅5%。

中央社引述政院官員表示，政府重視半導體整體發展，行政院會明天議程就將排入討論產創條例的修法，討論通過後將送立法院審議。

經濟部官員說明，這次修法是要鼓勵台灣半導體等產業領先者，會更願意投入先進研發，並在先進製程持續尋求突破，因此適用對象必須是居國際供應鏈關鍵地位的產業或企業。

官員表示，修法3大適用要件為「研發費用達一定規模」、「研發密度達一定規模」、「有效稅率達一定比率」。至於研發費用標準門檻，原定是達新台幣100億元，後財政部、經濟部達共識調降為50億元，不過細節仍待兩部協調後，另以子法定之。

另外，為因應OECD國家最低稅負制調整，財經部會官員表示，產創條例第10之2條適用條件方面，民國112年有效稅率為12%，113年之後可能拉到15%，若國際間最低稅負制上路有變數，條文設有一年的彈性，也就是15%可以延到114年施行，但這部分要報行政院核定。

針對行政院院會明天將討論，經濟部增訂產創條例第10條之2草案，俗稱台版晶片法案，台灣半導體產業協會（TSIA）對此表示，有利產業發展，將抱持正面支持態度。



此外，這次針對研發費用適用門檻調降為新台幣50億元，若一旦修法通過，估計台積電、聯發科、聯電、聯詠、瑞昱、群聯、日月光及南亞科等半導體廠均有機會適用。

台灣半導體產業協會（TSIA）表示，產創條例修法對產業有利，將有助於推動研發創新，協會持正面支持態度。

台灣行政院會17日將討論「台版晶片法案」 半導體大廠有望適用