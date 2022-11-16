Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台灣行政院會17日將討論「台版晶片法案」 半導體大廠有望適用

➤針對行政院院會17日將討論，經濟部增訂產創條例第10條之2草案，俗稱台版晶片法案，台灣半導體產業協會（TSIA）對此表示，有利產業發展，將抱持正面支持態度。➤經濟部預告增訂「產業創新條例」10條之2，將企業前瞻研發費用抵減營所稅，抵減率15%大幅提高至25%，先進製程設備投抵，當年度設備支出抵減營所稅5%。

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/16 20:20
此為示意圖 (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=KtlO5oyYw5A" target="_blank">MediaTek</a>)

此為示意圖 (MediaTek)

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）經濟部修正產創條例10條之2草案，給予高科技業研發費用抵減營所稅25%優惠，經行政院跨部會多次審查，預計明天(17日) 行政院會討論通過，一旦修法通過，台積電、聯發科等半導體大廠將有望適用，堪稱是台版晶片法案。

經濟部預告增訂「產業創新條例」10條之2，將企業前瞻研發費用抵減營所稅，抵減率15%大幅提高至25%，先進製程設備投抵，當年度設備支出抵減營所稅5%。

中央社引述政院官員表示，政府重視半導體整體發展，行政院會明天議程就將排入討論產創條例的修法，討論通過後將送立法院審議。

經濟部官員說明，這次修法是要鼓勵台灣半導體等產業領先者，會更願意投入先進研發，並在先進製程持續尋求突破，因此適用對象必須是居國際供應鏈關鍵地位的產業或企業。

官員表示，修法3大適用要件為「研發費用達一定規模」、「研發密度達一定規模」、「有效稅率達一定比率」。至於研發費用標準門檻，原定是達新台幣100億元，後財政部、經濟部達共識調降為50億元，不過細節仍待兩部協調後，另以子法定之。

另外，為因應OECD國家最低稅負制調整，財經部會官員表示，產創條例第10之2條適用條件方面，民國112年有效稅率為12%，113年之後可能拉到15%，若國際間最低稅負制上路有變數，條文設有一年的彈性，也就是15%可以延到114年施行，但這部分要報行政院核定。

針對行政院院會明天將討論，經濟部增訂產創條例第10條之2草案，俗稱台版晶片法案，台灣半導體產業協會（TSIA）對此表示，有利產業發展，將抱持正面支持態度。

此外，這次針對研發費用適用門檻調降為新台幣50億元，若一旦修法通過，估計台積電、聯發科、聯電、聯詠、瑞昱、群聯、日月光及南亞科等半導體廠均有機會適用。

台灣半導體產業協會（TSIA）表示，產創條例修法對產業有利，將有助於推動研發創新，協會持正面支持態度。

台灣行政院會17日將討論「台版晶片法案」 半導體大廠有望適用
台灣
半導體
產業
先進研發
研發費用
TSIA
協會
台版晶片法案

相關新聞

曾因挺台反中被NBA拒於門外 土耳其裔球星坎特也有望來台
曾因挺台反中被NBA拒於門外 土耳其裔球星坎特也有望來台
2022/11/15 19:19
台歐盟合作5G展望6G 2023年簽合作備忘錄
台歐盟合作5G展望6G 2023年簽合作備忘錄
2022/11/15 18:24
日本砸重金於半導體研發 搭上晶片列車「最後機會」
日本砸重金於半導體研發 搭上晶片列車「最後機會」
2022/11/13 20:48
駐奧地利代表處大使張小月 呼籲聯合國氣候變化綱要公約邀約台灣
駐奧地利代表處大使張小月 呼籲聯合國氣候變化綱要公約邀約台灣
2022/11/13 19:25
拜習會能指望什麼？美中劃出紅線 避免誤判釀衝突
拜習會能指望什麼？美中劃出紅線 避免誤判釀衝突
2022/11/13 19:21

更新時間 : 2022-11-16 21:25 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！
尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?