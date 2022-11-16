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台灣公平會通過和泰等4公司合設新事業　助攻電動車產業

基於鼓勵業者進入電動車充電產業的考量，公平會決議不禁止結合。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/16 21:13
示意圖 (來源: <a href="https://www.etreego.com/" target="_blank">https://www.etreego.com/</a>) 

示意圖 (來源: https://www.etreego.com/

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）電動車蓬勃發展，台灣企業界也加緊腳步，希望搶食商機；公平會發揮助攻角色，今天（16日) 委員會議通過起而行綠能、和泰汽車、和潤電能及士林電機新設事業結合案，鼓勵業者進軍電動車充電市場。

公平交易委員會今天委員會議通過，起而行綠能股份有限公司、和泰汽車股份有限公司、和潤電能股份有限公司以及士林電機廠股份有限公司，擬就電動車充電服務合資成立新事業結合案，考量對產業發展有正面效益，決議不禁止結合。

台灣公平會通過和泰等4公司合設新事業　助攻電動車產業(資料來源: 公平會官網)

起而行公司、和泰公司、和潤電能公司以及士電公司主要業務分別為充電設備製造、汽車銷售、太陽能發電、電裝品製造及充電服務等。公平會指出，此結合案屬於多角化結合，並具產業間上下游垂直關係。

公平會表示，考量參與結合事業是配合政府2050淨零計畫而進入發展中市場，業者進軍電動車充電服務，也可確保電動車主充電及使用便利性，並加速電動車成長，對國內電動車領域相關客戶及終端消費者而言，具有正面效果。

綜合評估之下，公平會認為，此案結合後，不至於影響電動車充電服務領域的市場競爭，且沒有顯著限制競爭疑慮，基於鼓勵業者進入電動車充電產業的考量，公平會決議不禁止結合。

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更新時間 : 2022-11-16 21:25 GMT+08:00

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