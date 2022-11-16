最終政見發表　黃珊珊提12項政見：終結月經貧窮、保存客家原民母語教育、推動各國城市論壇

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（16）日舉行政見發表會最終場，為12項政見做出總結。她指出，若當選，將把台北打造成自信友善之都，將宣揚、保障客家和原住民文化，協助新移民融入在地生活，建立性平友善環境，推廣兒童共融遊戲空間、動物友善等6大面向，且未來將深化與國際各姊妹市交流，包括建立中國上海及世界各城市的定期制度化論壇，促進密切合作。

黃珊珊今上午在競選總部召開自信友善之都暨公布選前政策文宣記者會，於致詞時表示，台北市向來是自信、多元開放、友善共融的城市，她從現有政策基礎，持續深化城市發展，並帶領台北走向國際，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，也會持續協助相關產業。

談到多元開放、友善共融，除了與世界接軌外，台北市本身還涵蓋不同種族與地區的人，包含客家、原住民、新移民族群，或從中南部來打拚的人，她說，將加強協助各族群的文化保存、母語學習及協辦相關慶典，也會協助年輕人創業及長輩安養。

黃珊珊以客家文化為例，全台北市約有57萬名客家人，除了持續舉辦全台最大規模的義民祭外，希望推動台北成為世界客家交流中心，以大型傳統客家祭典為基礎，推展成為國際級客家盛會；設立台北市第一所客語教學示範幼兒園，扎根母語教育，也鼓勵青年世代成立客家社團。此外，為感謝客家鄉親致力保存其文化，也將成立台北客家貢獻獎，象徵客家文化深入台北。

在保障都市原住民權益與福利部分，將落實都市原住民主題性與市政參與、文化保存母語教育、市政服務老幼福利整合、原民青年創業就業與產業發展。

黃珊珊說，新移民為北市人口很重要的一部分，他們在這裡落地生根幾十年，未來將從改善新移民會館的硬體著手，並協助新移民融入在地生活，同時延續如開齋節、水燈節、面具節等文化節慶，並考量新移民來台後年紀漸老，面臨在台或回母國安養選擇，將規劃支持服務方案。

此外，在性別友善方面，「月經貧窮」是近幾年來的社會議題，北市自去年開始與超商合作，向國中女生提供每個月200元的免費衛生用品，並推動月經教育，月經不再事件害羞的事，女性也不該因此而遭到刁難，更希望從台北做起，讓「月經貧窮」消失在台灣。

黃珊珊說，針對友善動物城市部分，台北市政府目前針對動物友善政策都實施很徹底，若當選後，會加強協助關注流浪動物、寵物及野生動物議題。

她指出，疫情期間人與人距離變遠，各種產業也翻天覆地的改變，面對疫後新時代，北市各產業將迎接國門開啟的新階段，若當選後，持續推動提振北市觀光計畫及推動夜間經濟，加強商圈復甦並協助數位轉型，並透過結合代表性大型活動，擦亮台北城市形象品牌。

黃珊珊說，針對夜間經濟部分，大稻埕街道具古色古香，可透過燈光，提供民眾在夜間散步，並讓街頭藝人表演等方式，促進經濟發展。

同時，也會向中央建議，希望讓過境台灣的旅客有24小時免簽證入境便利措施，讓旅客會更願意到台北遊玩。

此外，若當選後將持續拓展城市交流及制度性對談，例如與上海、巴黎等國家和城市進行更密切雙邊對話及舉辦論壇，建立更穩固友誼。

最後，她說，在選前10天公布所有完整政見，是因為藍綠至今只會互相抹黑、噴口水、貼標籤，只有她堅持提出對台北市的市政願景規劃與政見。