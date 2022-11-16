第五屆GCSF全球企業永續論壇今登場　簡又新提達成淨零排放三大關鍵

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）為期三日的年度最大永續盛會「2022第五屆GCSF全球企業永續論壇」於今（16）日在台北圓山大飯店登場。論壇主席簡又新肯定台灣企業、大學及醫院逐步承諾達到零碳排的目標，他也提醒加入國內外倡議、推動ESG常規法制化以及強化夥伴關係是落實行動的關鍵。

本屆GCSF全球企業永續論壇由「A‧SDGs永續發展目標聯盟」總策劃、 台灣永續能源研究基金會（TAISE）負責執行。三天活動結合「GCSA全球企業永續獎」與「TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮、2場高峰論壇、22場分場論壇，並將與埃及COP27現場連線，共邀請152位講座及分享嘉賓，逾200位重量級貴賓出席盛會，凝聚產官學研各方攜手「邁向淨零之路(Road to Net Zero)」。

在首日兩場高峰論壇中，Deloitte勤業眾信、EY安永、KPMG安侯建業與PwC資誠四大會計師事務所，以及永續典範企業獎得獎者分享最新ESG趨勢與淨零永續實踐經驗。

全球最大的顯學

簡又新在頒獎典禮中談到，永續已成為全球最大的顯學。根據聯合國統計，全球包含了主要溫室氣體排放的美國、中國大陸和歐盟等70多個經濟體正在承諾實現淨零排放並制定淨零目標，覆蓋全球排放量約76%，若達成目標，2030年全球碳排放量將有機會減半，保持升溫不超過攝氏1.5度。然而，各國政府迄今做出的承諾遠遠沒有達到要求，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）於COP27會議中甚至表示，必須加快能源轉型，以避免走向「氣候地獄」。

簡又新指出，從減碳轉型到淨零排放目標達成，過程漫長且艱難，「但為全球、國家與社會的永續發展，必須現在開始付諸行動。」

簡又新肯定台灣許多企業、大學及醫院都已逐步承諾達到零碳排的目標，而且還擴大影響力，積極攜手全體員工、供應鏈夥伴、同業，持續投身於環境永續、社會參與以及公司治理，以邁向永續未來無限可能的道路。他並提醒，加入國內外倡議進行標竿學習、推動ESG常規法制化，以及強化夥伴關係等是落實行動的重要關鍵。

立法院長游錫堃表示，氣候危機有95%是人類自己造成的，連續八年高溫的異常氣候，即是地球發出的警訊。游錫堃強調，「推動人類永續發展，即是永續生存的關鍵」並建議以老子的《道德經》為借鏡，「以自然為師」、順應自然之道，才是真正邁向永續的根本之道。

勇於擁抱改變，負責任的前行

今年企業永續終身成就獎得主遠東集團徐旭東董事長表示，「永續（Sustainability）是一個heavy word（沉重的字眼），」獲獎讓他覺得責任更加重大，面對企業經營將持續負責任的前行，因應快速變遷的世界，持續做出行動、改變及調適，邁向新的里程碑。

本屆TCSA台灣企業永續獎的參獎家數達424家，較去年成長29%，創歷年新高，歷屆累計家數達581家，占台灣上市公司市值的76%，其年度營業額及政府預算總和高達36兆新台幣與我國2021GDP比值約167%，顯見永續發展已是必然趨勢。

今年透過綜合績效類表現評選出台灣100大永續典範企業，其中脫穎而出的10大典範企業的ESG綜合表現具備世界級水準，已成為引領台灣躍升的力量。

為與國際最新淨零趨勢同步，台灣永續能源研究基金會與中央研究院Future Earth計畫、願景工程基金會，也將分別在會中與埃及COP27現場連線，由親赴COP大會的台灣民間代表與媒體即時分享最新的觀察與分析，並邀請金融界、研究機構與立法部門現場回應，內容精彩可期，希望有助推進台灣社會與國際接軌，掌握永續發展轉型機會。