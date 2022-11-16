文化部發錢囉！滿18歲明年3月可領禮金1200元 可用來看電影、買書

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）文化部打算將「藝FUN券」常態化，首先受惠族群為剛滿18歲的青年，文化部預計明年3月發送「文化成年禮」1200元，可用於表演藝術、展覽及博物館、視聽娛樂、文創工藝及圖書出版等消費折抵。

根據文化部長李永得今（16日）在立法院針對「推動文化禮金規劃辦理情形」進行的報告，2023年3月文化部預計對18歲青年發放「文化成年禮」禮金1200元，希望鼓勵青年接觸更多元的藝文活動、培養長期消費習慣。

而這個文化禮金可用於表演藝術、展覽及博物館、視聽娛樂、文創工藝及圖書出版等消費折抵，也就是書店、電影院都可以使用。發放文化禮金及提供消費抵用管道將由兩廳院OPENTIX平台負責執行。

李永得說，明年3月滿18歲族群約21萬人，每人發放1200元文化禮金作為成年禮，預估所需經費約2.5億元，文化部編列2023年度公務預算2億元，其餘經費由國家兩廳院依「國家表演藝術中心設置條例」及相關法令規定，廣邀民間企業共同響應支持。

此外，也鼓勵藝文產業、表演團體釋出優惠，用文化禮金方式來回饋；文化部也將鼓勵企業出資聯名發行，或購買點數回饋員工及會員，不限年齡，希望為文化永續發展一同努力。文化部也積極向企業洽談，讓文化禮金在不同企業流通，觸及更多類型的消費者。