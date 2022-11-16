土銀推動ESG有成　榮獲TCSA台灣企業永續獎雙項殊榮

台灣永續能源研究基金會於今(16)日上午假臺北圓山大飯店舉行「2022第十五屆台灣企業永續獎」頒獎典禮，土銀榮獲永續報告類「銀獎」及永續單項績效評比之「社會共融領袖獎」雙項殊榮，且成績優於上一屆評獎結果，可說是對土銀致力推動ESG成果之肯定。

土銀為精進ESG各面向作為，於2021年4月成立永續發展委員會，下設永續金融、客戶權益、員工照護、公司治理、環境永續、社會參與等六個執行小組，共同擘劃土銀ESG藍圖，由上而下戮力推動，積極落實永續發展目標。

這次首度勇奪「社會共融領袖獎」，即是土銀長期培育羽、網球基層選手人才，孕育出2020東京奧運金牌選手，並為幫助金融弱勢族群，積極推展普惠金融，打造社會共融的努力成果與最佳榮譽。

土銀為培訓培育基層選手人才，除與多所學校簽署羽、網球建教合作，培育優秀青少年羽、網球選手外，並成立甲組羽球隊、網球隊，參加各項大型國際比賽屢奪佳績；同時每年舉辦羽、網球夏令營，散播羽網球的種籽，公益教學的對象包括高中、國中、小學的青年學子及弱勢團體，深獲好評。土銀多年來持續付出，已連續14年獲教育部體育推手獎等多項獎項肯定。

土銀在推展普惠金融方面，近年持續規劃多元普惠金融商品，除因應高齡化社會打造多元信託服務，例如與異業結盟之「社福型安養信託」、「社會福利公益安養信託」、「社會宅樂齡託租養老信託」，以及「樂齡保全安養信託」、「保險金預開式安養信託」等；在保險部分，亦積極推廣小額終身壽險及微型傷害保險，以提供年邁或經濟弱勢族群經濟安全保障；同時配合政府推動年金改革、長照制度及以房養老政策，推行樂活養老貸款，提供老年生活安養所需資金，為促進社會共融不遺餘力。

土銀在追求永續發展的道路上，始終堅持「斯土斯情，在地耕耘」的理念，以「取之於社會、用之於社會」為宗旨，積極深化土銀業務根基，同時運用豐富資源與金融影響力，創造樂活共融的社會，全方位深化ESG的努力頻獲各界肯定。未來土銀將持續以永續概念內化為企業文化之DNA，善盡企業社會責任，促進社會共融，落實推動永續發展。