北富銀榮獲2022 TCSA台灣企業永續獎三大獎

台北富邦銀行長期投入永續發展， 不但致力推動聽語障友善金融服務，以落實普惠金融精神， 同時積極落實資安治理，提升資安韌性，保護客戶的資產安全，並打 造更便利的電子支付環境，建構行動支付帳務整合平台， 以創新應用落實數位金融願景，今（16）日獲頒2022第十五屆 「TCSA台灣企業永續獎」三大單項績效獎肯定。

北富銀關注身心障礙議題，致力消弭障礙、推動金融平權，引導金融 友善服務持續進化。為打造身心障礙友善的金融環境， 於全台設置無障礙ATM，並提供視障友善網銀及視障友善網路AT M等金融友善服務。為了提升聽語障人士辦理金融業務的便利性， 北富銀和台灣手語翻譯協會合作，推出「愛，擲地有聲– 聽語障友善服務計畫」，首創於全台135家分行同步推出手語翻譯 服務，並協助建置身心障礙信託手語網站， 以手語介紹信託商品及專有名詞，突破無聲的限制， 發揮金融本業職能，建構友善包容的金融服務， 實踐公平待客原則精神，榮獲「社會共融領袖獎」。

在資安治理方面，面對資安風險日益提高， 在對應連線至組織的要求時，北富銀秉持「永不信任，始終驗證」 的精神，打造「零信任」的數位金融環境，積極建構資安防護機制， 以確保客戶資產安全。同時更設置資安長及資訊安全專責單位， 從組織層級完備資安制度，並建立各層級溝通協調機制，以及透過創 新研發的警示系統強化事先預警機制， 全面提升資安韌性及防禦偵測能力，以提供安心、便利、 持續營運的金融服務，落實「數位轉型，資安隨行」的理念， 再度獲得「資訊安全領袖獎」肯定。

北富銀積極發展多元的電子支付工具， 致力為消費者創造便捷的支付體驗，協助台北市政府打造的「 智慧支付平台pay.taipei」， 讓市民透過網路便可快速繳納超過80項北市生活圈的公用費用。 且北富銀擔任北市府代理市庫角色，透過「電子支付清分算平台」， 協助市府整合串接行動支付業者代收對帳及代付撥款等事宜， 大幅節省支付業者與政府機關人力、時間與匯款成本。「 智慧支付平台pay.taipei」自2017年6月上線至20 22年9月，代收帳單累計近5千萬張，代收金額約新台幣85億元 ，並為台北市庫節省逾新台幣1億元代收手續費支出。北富銀透過「 智慧支付平台pay.taipei」展現的高度創新能量，勇奪「 創新成長領袖獎」。

北富銀行銷長吳薏菱表示，促進永續發展、發揮金融正向影響力是北 富銀致力追求的目標，除了積極攜手企業邁向淨零轉型，同時也透過 金融平權、資安治理和數位金融等各種創新作為，全面提升自身ES G表現。未來北富銀將持續精益求精，透過金融本業職能的發揮，為 台灣社會的永續發展善盡心力。