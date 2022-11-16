北富銀榮獲2022 TCSA台灣企業永續獎三大獎

台北富邦銀行長期投入永續發展，不但致力推動聽語障友善金融服務，以落實普惠金融精神，同時積極落實資安治理，提升資安韌性，保護客戶的資產安全，並打造更便利的電子支付環境，建構行動支付帳務整合平台，以創新應用落實數位金融願景，今（16）日獲頒2022第十五屆「TCSA台灣企業永續獎」三大單項績效獎肯定。
北富銀關注身心障礙議題，致力消弭障礙、推動金融平權，引導金融友善服務持續進化。為打造身心障礙友善的金融環境，於全台設置無障礙ATM，並提供視障友善網銀及視障友善網路ATM等金融友善服務。為了提升聽語障人士辦理金融業務的便利性，北富銀和台灣手語翻譯協會合作，推出「愛，擲地有聲–聽語障友善服務計畫」，首創於全台135家分行同步推出手語翻譯服務，並協助建置身心障礙信託手語網站，以手語介紹信託商品及專有名詞，突破無聲的限制，發揮金融本業職能，建構友善包容的金融服務，實踐公平待客原則精神，榮獲「社會共融領袖獎」。
在資安治理方面，面對資安風險日益提高，在對應連線至組織的要求時，北富銀秉持「永不信任，始終驗證」的精神，打造「零信任」的數位金融環境，積極建構資安防護機制，以確保客戶資產安全。同時更設置資安長及資訊安全專責單位，從組織層級完備資安制度，並建立各層級溝通協調機制，以及透過創新研發的警示系統強化事先預警機制，全面提升資安韌性及防禦偵測能力，以提供安心、便利、持續營運的金融服務，落實「數位轉型，資安隨行」的理念，再度獲得「資訊安全領袖獎」肯定。
北富銀積極發展多元的電子支付工具，致力為消費者創造便捷的支付體驗，協助台北市政府打造的「智慧支付平台pay.taipei」，讓市民透過網路便可快速繳納超過80項北市生活圈的公用費用。且北富銀擔任北市府代理市庫角色，透過「電子支付清分算平台」，協助市府整合串接行動支付業者代收對帳及代付撥款等事宜，大幅節省支付業者與政府機關人力、時間與匯款成本。「智慧支付平台pay.taipei」自2017年6月上線至2022年9月，代收帳單累計近5千萬張，代收金額約新台幣85億元，並為台北市庫節省逾新台幣1億元代收手續費支出。北富銀透過「智慧支付平台pay.taipei」展現的高度創新能量，勇奪「創新成長領袖獎」。
北富銀行銷長吳薏菱表示，促進永續發展、發揮金融正向影響力是北富銀致力追求的目標，除了積極攜手企業邁向淨零轉型，同時也透過金融平權、資安治理和數位金融等各種創新作為，全面提升自身ESG表現。未來北富銀將持續精益求精，透過金融本業職能的發揮，為台灣社會的永續發展善盡心力。