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台灣期交所「反詐騙宣導專區」上線　提醒民眾洽合法期貨商交易並慎防投資詐騙

By 台灣英文新聞
2022/11/16 17:13

期交所近期接獲民眾反應，有不肖份子假冒臺灣期貨交易所名義設立假網站，誘騙民眾透過該網站開立帳戶、存入保證金及委託下單，藉此詐騙民眾金錢。期交所特別強調，期貨交易採二階層方式，民眾需透過合法期貨商開設期貨帳戶及辦理保證金出入金相關作業，民眾下單委託時需向期貨商下單，期貨商進行保證金檢核後再將委託單送至期交所進行撮合，期交所並未直接接受民眾開戶及下單。

鑑於近年金融詐騙案件頻傳，詐騙手法不斷推陳出新，為讓民眾瞭解金融詐騙手法及強化防範詐騙風險意識，期交所於官網建置「期貨反詐騙宣導專區」，提供反詐騙宣導圖卡、反詐騙宣導短片、期貨常見詐騙態樣及案例分享(包含地下期貨、非法代操、釣魚網站詐騙、跨境網路交易虛擬貨幣期貨)、合法期貨商名單、反詐騙諮詢及申訴、反詐騙新聞報導等豐富多元資訊，提醒投資大眾應審慎判斷投資訊息真實性，提升自身反詐騙防禦能力。專區網址https://activity.taifex.com.tw/file/taifex/event/cht/anti_fraud/index.html，或可由期交所官網首頁連結，是民眾審慎防範金融投資詐騙不可錯過的利器，歡迎民眾前往進一步了解。

期交所再次提醒，民眾務必審慎判斷投資訊息真偽及來電機構真實性，以維護自身投資權益及保障財產安全。民眾若有發現金融機構遭到冒名或自身有遭受詐騙情形，可撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」(02)2737-3434查證，或於期交所及期貨公會網站查詢合法期貨商名單，亦可至金管會證券期貨局網站「防範非法證券期貨業宣導專區」查詢合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等內容。民眾亦可利用警政署反詐欺165專線，檢具相關具體事證，向司法檢調機關提出檢舉，或透過金管會網站「受理民眾檢舉與陳情」專區提出檢舉。

更新時間 : 2022-11-16 17:48 GMT+08:00

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