臺灣土地銀行攜手裕隆集團　釋71億元ESG聯貸案商機

為協助臺灣在地企業發展，臺灣土地銀行主辦裕隆集團旗下新鑫股份有限公司連結ESG聯貸案，募集3年期新臺幣71億元資金，雙方並於2022年11月16日完成簽約。

臺灣土地銀行指出，該聯貸案新臺幣71億元資金將作為新鑫公司充實中期營運用途並將永續發展概念（ESG，包含環境、社會、公司治理）納入聯貸授信條件，設定「綠能融資」、「自有綠能投資」及「節電」等ESG指標。該聯貸案如達成連結ESG相關指標，聯貸銀行團即給予利費率減碼優惠，藉此鼓勵裕隆集團跟進全球節能減碳趨勢，與聯貸銀行共同履行企業社會責任，共創永續價值。

此次聯貸案由臺灣土地銀行擔任統籌主辦銀行，並邀集合作金庫、台北富邦銀行、臺灣銀行、華南銀行、第一銀行、上海商銀等行庫共同參與，顯見各行庫參與熱度。

新鑫公司創立於1987年，為裕隆集團金融事業群子公司，也是國內首家專營商用車分期付款業務公司，自2003年併入裕融企業成為其關係企業後，透過企業資融、商用車及設備租賃等營運項目，為中小企業主量身打造彈性融資專案，自2008年起蟬聯商用車分期租賃龍頭至今。

近年為配合政府能源政策及永續經營理念，新鑫公司積極投入再生能源產業，且100%投資持股同集團裕電能源（股）公司，積極開發太陽能電廠建置業務及電動車輛充電業務。截至2022年上半年，新鑫公司自有太陽能電廠建置已超過200座、電動車充電樁超過2,500樁，為國內首家在發電、充電同時佈局業者，與臺灣土地銀行深化綠色金融理念不謀而合。

臺灣土地銀行於今年6月完成簽署赤道原則，另因應綠色金融行動方案2.0，持續深耕永續發展領域的投融資業務，並在今年9月榮獲卓越雜誌頒發「最佳永續經營獎」。而自今年以來，臺灣土地銀行已完成主辦11宗ESG連結聯貸案，總金額為美元3.25億元暨人民幣42.9億元暨新臺幣346.05億元。

此外，臺灣土地銀行也全力扶植臺灣中小企業取得營運資金，創造政府、銀行及企業三贏局面，也因此在今年8月榮獲中央銀行頒發「中小企業專案貸款績優金融機構—績效卓著獎」。因應金管會自2005年7月起推動「國銀加強辦理中小企業放款方案」，臺灣土地銀行積極辦理中小企業放款，截至2022年6月底，其核准中小企業授信餘額為新臺幣5,917億元。

臺灣土地銀行在董事長謝娟娟帶領下，依照其主掌授審、企業金融業務經驗，持續拓展聯貸市場，近年引領臺灣土地銀行位居臺灣聯貸市場領先者。依據Refinitiv最新聯貸統計，臺灣土地銀行在2022年度上半年於我國銀行主辦聯貸業務名列第四名。謝董事長憑藉其金融專業與掌握客戶需求，近年積極配合金管會綠色金融方案與財政部督導公股金融事業落實ESG宗旨，持續鼓勵企業聯貸案連結ESG。

臺灣土地銀行將秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」經營理念並深化ESG措施，持續在引領企業永續經營道路上扮演更積極的角色。