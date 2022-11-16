中華電信獲「台灣企業永續獎」、「全球永續獎」高度榮譽

2022台灣企業永續獎(TCSA)及全球永續獎(GCSA) 今(16)日舉辦聯合頒獎典禮，中華電信榮獲台灣企業永續獎「 十大永續典範企業獎」、中文永續報告書「白金獎」、 英文永續報告書的全球永續獎銀獎等共十三項績優大獎， 永續作為成果豐碩、備受國內、外肯定。

中華電信在專案類獎項大放異彩， 包括在台灣企業永續獎中環境面以「 資通核心技術邁向2050淨零碳排」贏得氣候領袖獎，社會面以「 屏安是福，中華電信用ICT守護高齡失智者」及「 中華電信引領供應商邁向永續轉型低碳淨零」 分別贏得社會共融與供應鏈領袖獎的殊榮；公司治理面則以「 疫後數位轉型推進器-數位賦能中小企業」、「5G無塑- 企業志工永續行動」、「智慧資安」 提供客戶安全可信賴的數位環境」及「人才AGLOW， 企業亮起來」分別贏得創新成長、創意溝通、 資訊安全及人才發展等領袖獎肯定；同時在全球永續獎以「 5G應用領航遠距醫療」、「屏安是福」、「雲端守護，臺南好行」 等案榮獲最佳案例獎項。

中華電信表示，以COVID-19對大眾生活的影響為例， 中華電信持續發揮資通訊專業優勢， 以科技領航串聯一般醫療到急重症醫療資源， 真正落實科技嘉惠人類的真諦。中華電信「5G應用領航遠距醫療」 專案就是充分運用5G專網傳送零時差4K高畫質影像， 同時兼顧醫院資安及病人隱私， 確保都市醫療資源即時支援偏鄉遠距急重症醫療系統， 掌握病患黃金治療時機，協助解決偏鄉離島地區就醫不便、 醫療量能不足的難題，同時降低基層醫療體系負擔， 致力提升基層醫療品質，守護全國民眾健康安全， 在國內外都是非常成功的案例， 因此獲得全球永續獎評審的最高肯定。

中華電信總經理郭水義表示，積極推動ESG(環境、社會、 公司治理)作為是企業永續經營的關鍵， 也是全球各產業的共同目標。中華電信為奠定永續發展的關鍵基礎， 秉持「5G+轉型 雙軸並進」的營運策略，以卓越的技術接軌國際，廣結盟生態鏈， 強化數位賦能經濟實力，落實「以客戶為核心」的經營理念，建構「 數據驅動」的決策模式，推升核心績效，開創新興業務， 並持續投入技術研發，招聘與培育優秀人才菁英，厚植核心能力， 累積永續發展的堅固磐石。 中華電信同時善用身為綠色企業與資通訊技術服務龍頭的優勢自我期 許，不僅要將永續理念具體落實至產品服務中，更攜手供應商， 號召大家一起邁向永續經營，積極與全球永續低碳淨零趨勢同步， 創造綠色商機。