(台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導)女性主義抬頭，相較於過去，台灣女性較勇敢表達自己意見、選擇自己要的美好生活，並擁有掌控自己身體的權利。台灣婦產科醫學會前副理事長王孫斌醫師說，近來門診上避孕的需求也隨之增加，而新一代3D避孕球與銅T避孕器相比，大幅度減少55%子宮穿孔的機率，且副作用低、避孕效果佳，可稱為女性一大福音。

常見避孕方式解析

隨著性觀念的開放，為了避免生出不被期待的孩子，女性主動尋求最佳避孕方式的比例提高，常見的避孕方式有很多，除了大眾最熟知的保險套之外，還有口服避孕藥、安裝子宮內避孕器以及結紮手術。究竟各種避孕方式的優缺點為何，又該如何選擇適合自己的避孕方式呢？

王孫斌表示，許多人的避孕觀念還停留在使用保險套避孕就可以萬無一失，但實際上保險套的避孕失敗率高達10%，原因是許多人並未全程佩戴保險套，僅在射精前才戴套。

美人魚時尚婦產科診所院長郭安妮醫師指出，口服避孕藥現已發展至第四代，相關副作用大幅減輕，但口服避孕藥需每天服用，若忘記服藥可能伴隨著非預期的懷孕，因此體內避孕器逐漸成為現代女性的偏好的選擇。

而子宮內避孕器的避孕原理主要是引起子宮內膜變化，干擾受精卵著床而達到避孕目的，可分為含銅避孕器(俗稱銅T)、含荷爾蒙藥物避孕器及新一代3D避孕球三種，皆需至婦產科由專業醫師安裝，安裝過程簡易，避孕效果佳，屬於較便利且避孕成功率最高的避孕方法。

避孕首選新選擇-新一代3D避孕球

王孫斌說，來自以色列的避孕球是3D立體構造，和其它傳統子宮內避孕器2D構造不同，此避孕球是專為符合子宮內3D空間而設計的裝置，對稱的球形，去除鋒利邊緣，裝置過程大幅減少疼痛與降低出血機率，且寬度只有傳統子宮內避孕器的二分之，小於一元硬幣，大幅降低放置體內的不適感，與銅T避孕器相比，大幅度減少55%子宮穿孔的機率。

而避孕球的另一大特點，是採用鎳鈦合金記憶金屬，與心臟支架材質相同，彈性較高、有良好的組織相容性，不含任何荷爾蒙，不會產生全身性黃體素的副作用、如體重增加、長痘痘、情緒不穩等症狀，裝置後擁有高達99%且長達5年的避孕效果。

有哪些特定族群不適合裝設3D避孕球？裝置於體內後又該注意什麼？

王孫斌提醒，有避孕需求的民眾最好親自到診所，經由專科醫師諮詢，尤其常有婦科相關發炎問題，子宮肌瘤和子宮內膜異位症的患者，因感染和出血風險較高，一定要經醫師評估以找到最適合自己、最安全與正確的避孕方式。

此外，成功裝置3D避孕球於子宮內後，也要半年回診一次，確保位置是否正確，平時若出現肚子疼痛、異常出血等情形也要盡速回診。

避孕藥副作用高 保險套失敗率高達10%！台灣醫：避孕球不含荷爾蒙 效果長達5年