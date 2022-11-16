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台灣萬海航運董事長：景氣沒想像的糟　海運市場估明年第2季好轉

全球經濟方面，陳柏廷董事長認為，景氣主要受3因素影響，整體而言沒有想像中糟，海運貨櫃市場明年（2023年) 第2季有望好轉。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/16 17:13
圖/萬海航運官網

圖/萬海航運官網

延伸閱讀: 台灣景氣何時反轉？財長蘇建榮：觀察美國升息與俄烏戰爭2因素

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）海運業年終獎金近期備受矚目，萬海航運董事長陳柏廷今天（16日) 表示，年終現在看不準，但「我們會盡力」。至於全球經濟方面，陳柏廷認為，景氣主要受3因素影響，整體而言沒有想像中糟，海運貨櫃市場明年（2023年) 第2季有望好轉。

陳柏廷今出席萬海航運與內政部營建署舉辦的合作植樹造林養護專案意向備忘錄簽署儀式暨首植活動，並接受媒體採訪。對於萬海年終，陳柏廷表示，現在還看不準，同行也都還在觀察，「我們會盡力」。

談到全球經濟，陳柏廷認為，近期不少大公司談論景氣不好的事情，「某部分是事實」，外界大多比較關注在消費性產品，例如智慧型手機、電腦等，但其他民生消費品並沒有那麼明顯的不好。

中央社引述陳柏廷指出，全球景氣不好分為3方面，第一是通膨等因素帶來的實質性成本增加，第二是心理預期，第三是地緣政治及防疫政策所帶來的結構性問題，而這其中牽涉到供應鏈遷移，及Uber等新興行業興起，導致人力排擠效應，使製造鏈出現勞力短缺的斷點。

陳柏廷認為，影響全球景氣變化的3個因素中，第二及第三點是可以調整的，其中，預期心理預計可以在6個月到1年間調整完畢；至於海運貨櫃市場，明年第2季有望好轉。

台灣萬海航運董事長：景氣沒想像的糟　海運市場估明年第2季好轉

台灣景氣何時反轉？財長蘇建榮：觀察美國升息與俄烏戰爭2因素
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