烏克蘭的鍋? 拜登稱墜波蘭飛彈「不大可能」自俄國發射

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）一枚俄製飛彈落在北約成員國波蘭的領地，炸死兩位公民，俄國稱絕非其所為。稍早美國官員透露，該飛彈疑為烏克蘭軍應對俄國空襲所發射的防空導彈；正在印尼出席G20峰會的美國總統拜登表示，據彈道軌跡來看「不大可能」自俄國發射。

波蘭外交部今日指出，一枚「俄製導彈」落在盧布林省（Lublin Voivodeship）赫魯別舒夫（Hrubieszow）的熱沃多夫村（Przewodow），造成兩位波蘭公民死亡。因是俄烏交戰以來首次有北約成員國遭波及，若為俄國刻意為之，則戰事恐進一步擴大。

當時波蘭總統杜達（Andrzej Duda）則持謹慎說法，表示官方尚未確認由何方發射該枚飛彈以及在何處製造，僅稱該「最為可能」是俄製但尚未經過驗證，並表示波蘭正在冷靜地處理這個「困難的情況」。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則在臉書影片上表示，俄國導彈擊中北約領土，威脅「集體安全」，是戰爭行為的「重大升級」，呼籲各國採取行動。

因事關重大，北大西洋理事會、聯合國安理會皆要召開會議討論此事件，人在印尼參加20國集團（G20）峰會的歐洲聯盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）也表示，將於峰會上提出由歐盟領袖召開協調會議。

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美聯社報導，於G20峰會召集七大工業國集團（G7）國家及北約領袖緊急會議的美國總統拜登（Joe Biden），於會後談話中指出，初步消息顯示，從彈道軌跡判斷，該枚飛彈「不大可能從俄羅斯發射」，拜登也表示，目前狀況還不明朗。

報導另引述三位匿名美國官員指出，目前初步評估顯示，落在波蘭的飛彈是烏克蘭所發射，事發當時時俄國正攻擊烏克蘭電力設施，烏軍發射防空飛彈攔截爾後導致該起不幸事件。烏克蘭仍有前蘇聯及俄製的武器庫存，其中包括S-300防空飛彈系統。

報導也指出，拜登在與G7以及北約領袖召開會議後，又單獨與10月甫上任的英國首相蘇納克會談，雙方皆表示只要俄國繼續侵略行徑，美英都將持續支持烏克蘭。