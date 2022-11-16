Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

烏克蘭的鍋? 拜登稱墜波蘭飛彈「不大可能」自俄國發射

波蘭外交部今日指出，一枚「俄製導彈」落在盧布林省（Lublin Voivodeship）赫魯別舒夫（Hrubieszow）的熱沃多夫村（Przewodow），造成兩位波蘭公民死亡，這是俄烏交戰以來首次有北約成員國遭波及。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/16 16:12
美國總統拜登因俄製飛彈墜波蘭造成兩死一事，在印尼G20峰會期間另行召開G7與北約領袖緊急會議，並與新任英國首相蘇納克單獨會談。（圖／美聯社...

美國總統拜登因俄製飛彈墜波蘭造成兩死一事，在印尼G20峰會期間另行召開G7與北約領袖緊急會議，並與新任英國首相蘇納克單獨會談。（圖／美聯社...

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）一枚俄製飛彈落在北約成員國波蘭的領地，炸死兩位公民，俄國稱絕非其所為。稍早美國官員透露，該飛彈疑為烏克蘭軍應對俄國空襲所發射的防空導彈；正在印尼出席G20峰會的美國總統拜登表示，據彈道軌跡來看「不大可能」自俄國發射。

波蘭外交部今日指出，一枚「俄製導彈」落在盧布林省（Lublin Voivodeship）赫魯別舒夫（Hrubieszow）的熱沃多夫村（Przewodow），造成兩位波蘭公民死亡。因是俄烏交戰以來首次有北約成員國遭波及，若為俄國刻意為之，則戰事恐進一步擴大。

當時波蘭總統杜達（Andrzej Duda）則持謹慎說法，表示官方尚未確認由何方發射該枚飛彈以及在何處製造，僅稱該「最為可能」是俄製但尚未經過驗證，並表示波蘭正在冷靜地處理這個「困難的情況」。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則在臉書影片上表示，俄國導彈擊中北約領土，威脅「集體安全」，是戰爭行為的「重大升級」，呼籲各國採取行動。

因事關重大，北大西洋理事會、聯合國安理會皆要召開會議討論此事件，人在印尼參加20國集團（G20）峰會的歐洲聯盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）也表示，將於峰會上提出由歐盟領袖召開協調會議。

相關閱讀：開戰首例！俄製飛彈炸波蘭造成兩死　若定調攻擊戰爭恐升級

美聯社報導，於G20峰會召集七大工業國集團（G7）國家及北約領袖緊急會議的美國總統拜登（Joe Biden），於會後談話中指出，初步消息顯示，從彈道軌跡判斷，該枚飛彈「不大可能從俄羅斯發射」，拜登也表示，目前狀況還不明朗。

報導另引述三位匿名美國官員指出，目前初步評估顯示，落在波蘭的飛彈是烏克蘭所發射，事發當時時俄國正攻擊烏克蘭電力設施，烏軍發射防空飛彈攔截爾後導致該起不幸事件。烏克蘭仍有前蘇聯及俄製的武器庫存，其中包括S-300防空飛彈系統。

報導也指出，拜登在與G7以及北約領袖召開會議後，又單獨與10月甫上任的英國首相蘇納克會談，雙方皆表示只要俄國繼續侵略行徑，美英都將持續支持烏克蘭。
俄烏戰爭
波蘭
北約
飛彈
拜登

相關新聞

【俄烏戰爭】美俄情報頭子罕見會晤 駁斥秘密和談說
【俄烏戰爭】美俄情報頭子罕見會晤 駁斥秘密和談說
2022/11/15 16:24
【拜習會】承諾改善美中關係、恢復氣候談判 前亞太助卿：不預期相互尊重核心利益
【拜習會】承諾改善美中關係、恢復氣候談判 前亞太助卿：不預期相互尊重核心利益
2022/11/15 12:28
【拜習會密談3小時結束 會談內容一次看】拜登重申：反對任何一方單方面改變台海現狀
【拜習會密談3小時結束 會談內容一次看】拜登重申：反對任何一方單方面改變台海現狀
2022/11/14 22:57
北韓半年內不斷發射飛彈挑釁　金額高達3,000億韓元　人民可吃3年飯
北韓半年內不斷發射飛彈挑釁　金額高達3,000億韓元　人民可吃3年飯
2022/11/13 19:23
拜習會能指望什麼？美中劃出紅線 避免誤判釀衝突
拜習會能指望什麼？美中劃出紅線 避免誤判釀衝突
2022/11/13 19:21

更新時間 : 2022-11-16 16:51 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！
尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?