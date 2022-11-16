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口罩令最快11月底解禁？王必勝：時間差不多 會分階段進行

很多專家都提出台灣疫情未來升溫的情況，因現在進入冬季加上年底，包括跨年、聖誕節等大型活動多，因此這些時間點都沒有錯。王必勝強調，也因為這樣口罩政策非常謹慎，會仔細考慮。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/11/16 16:21
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）指揮中心今表示，12月或1月可能會有新一波疫情，不過第一階段解禁最快11月底實施，其中包含室外某些地方的口罩令。目前先實施第一階段，不談第二、三階段，怕民眾混淆。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝14日表示，台灣疫情漸緩，連5週有下降趨勢，不過台大公衛教授陳秀熙預估，這波BA.5疫情到12月底前確實都是低點，但按照新加坡過去疫情走向，台灣很有可能於跨年後至二月上旬開始新一波疫情。

世界衛生組織（WHO）指出，現在新冠肺炎最新變種為XBB和BQ.1。XBB是BA.2.10.1和BA.2.75亞變種的重組體。它的全球流行率為1.3%，已在35個國家檢測到。BQ.1是BA.5的一個亞變種，全球流行率為6%，已在65個國家發現。

WHO認為，XBB和BQ.1與其它Omicron譜系沒有明顯的區別，不是值得關注的新變種。目前的數據並未表明，XBB感染的疾病嚴重程度，有實質性的差異。

王必勝說，還要透過監測才能知道新變異株XBB或是BQ.1是不是會發展成主流株。其實很多專家都提出台灣疫情未來升溫的情況，因現在進入冬季加上年底，包括跨年、聖誕節等大型活動多，因此這些時間點都沒有錯。王必勝強調，也因為這樣口罩政策非常謹慎，會仔細考慮。

王必勝表示，口罩第一階段開放室外在某些條件下可以不戴，但室內維持佩戴，最快11月底實施。目前先實施第一階段，不談第二、三階段，怕民眾混淆。

至於詳細的考量條件，王必勝11日說，口罩解禁要觀察3指標，包括確診個案數、醫療量能及冬季呼吸道疾病監測情形，一切都是滾動討論中。
口罩令
王必勝
指揮中心

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更新時間 : 2022-11-16 16:51 GMT+08:00

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