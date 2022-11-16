期中輔選失利提防競爭者 川普超前卡位2024總統大選

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國前總統川普（Donald Trump）於當地時間15日在佛羅里達州別墅「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）宣布再度挑戰2024總統大選，預估將再度對決老對手、現任民主黨總統拜登。

川普選在15日向聯邦選舉委員會 （Federal Election Committee，FEC) 提交文件，宣布參加2024年總統大選共和黨內初選，並大打「讓美國再度偉大」口號，他抨擊美國正在衰落，是「一個失敗的國家」，而他將確保「拜登不會再連任四年」。

距離正式提名還有一年多，川普遠比慣例時間提早參選，路透社認為是有意阻止其他競爭者，例如美國前副總統彭斯 (Mike Pence) ，以及剛在美國最大搖擺州（battleground states）佛州以 59.4%連任州長成功的德桑提斯（Ron DeSantis）。其他可能的參選人也包括維吉尼亞州長楊金（Glenn Youngkin）、德州州長阿博特（Greg Abbott），南卡羅來納州州長海莉（Nikki Haley）以及前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）。

美國於上周舉行期中選舉，目前共和黨離掌握眾議院僅一步之遙，但並未出現「紅潮」大舉蠶食民主黨席位，也未奪下參議院控制權，表現不如預期，支持者也難掩失望。川普在期中選舉期間相當活躍並為多位與他2020年選舉舞弊論調同聲共氣的候選人背書拉票，然而許多他所支持的搖擺州候選人都在選戰中落敗，也讓許多知名共和黨員公開譴責川普為一己之私支持實力不足的候選人，以至於共和黨選舉失利。

反觀拜登帶領民主黨度過期中選舉考驗，取得比預期好的成績後，也鬆口有競選連任的意願，儘管沒有正式公布，但現年79歲的拜登與76歲的川普，相當有可能在2024的總統選舉中再較高下。