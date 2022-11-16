Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

期中輔選失利提防競爭者 川普超前卡位2024總統大選

路透社分析，川普遠比慣例時間提早參選，意在阻止其他競爭者，例如美國前副總統彭斯 (Mike Pence) ，以及剛在美國最大搖擺州（battleground states）佛州以 59.4%連任州長成功的德桑提斯 （Ron DeSantis）以及前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/16 14:39
爭議不斷的美國前總統川普（Donald Trump）15日宣布角逐2024年總統大選，被支持者火熱包圍。（圖／美聯社）  

爭議不斷的美國前總統川普（Donald Trump）15日宣布角逐2024年總統大選，被支持者火熱包圍。（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）美國前總統川普（Donald Trump）於當地時間15日在佛羅里達州別墅「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）宣布再度挑戰2024總統大選，預估將再度對決老對手、現任民主黨總統拜登。

川普選在15日向聯邦選舉委員會 （Federal Election Committee，FEC) 提交文件，宣布參加2024年總統大選共和黨內初選，並大打「讓美國再度偉大」口號，他抨擊美國正在衰落，是「一個失敗的國家」，而他將確保「拜登不會再連任四年」。

距離正式提名還有一年多，川普遠比慣例時間提早參選，路透社認為是有意阻止其他競爭者，例如美國前副總統彭斯 (Mike Pence) ，以及剛在美國最大搖擺州（battleground states）佛州以 59.4%連任州長成功的德桑提斯（Ron DeSantis）。其他可能的參選人也包括維吉尼亞州長楊金（Glenn Youngkin）、德州州長阿博特（Greg Abbott），南卡羅來納州州長海莉（Nikki Haley）以及前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）。

美國於上周舉行期中選舉，目前共和黨離掌握眾議院僅一步之遙，但並未出現「紅潮」大舉蠶食民主黨席位，也未奪下參議院控制權，表現不如預期，支持者也難掩失望。川普在期中選舉期間相當活躍並為多位與他2020年選舉舞弊論調同聲共氣的候選人背書拉票，然而許多他所支持的搖擺州候選人都在選戰中落敗，也讓許多知名共和黨員公開譴責川普為一己之私支持實力不足的候選人，以至於共和黨選舉失利。

反觀拜登帶領民主黨度過期中選舉考驗，取得比預期好的成績後，也鬆口有競選連任的意願，儘管沒有正式公布，但現年79歲的拜登與76歲的川普，相當有可能在2024的總統選舉中再較高下。
美國總統大選
總統瘩大選
川普
拜登
期中選舉

相關新聞

無畏期中選舉失利 美國前總統川普擬競逐2024白宮寶座
無畏期中選舉失利 美國前總統川普擬競逐2024白宮寶座
2022/11/15 18:16
【俄烏戰爭】美俄情報頭子罕見會晤 駁斥秘密和談說
【俄烏戰爭】美俄情報頭子罕見會晤 駁斥秘密和談說
2022/11/15 16:24
【拜習會】承諾改善美中關係、恢復氣候談判 前亞太助卿：不預期相互尊重核心利益
【拜習會】承諾改善美中關係、恢復氣候談判 前亞太助卿：不預期相互尊重核心利益
2022/11/15 12:28
【拜習會密談3小時結束 會談內容一次看】拜登重申：反對任何一方單方面改變台海現狀
【拜習會密談3小時結束 會談內容一次看】拜登重申：反對任何一方單方面改變台海現狀
2022/11/14 22:57
拜習會能指望什麼？美中劃出紅線 避免誤判釀衝突
拜習會能指望什麼？美中劃出紅線 避免誤判釀衝突
2022/11/13 19:21

更新時間 : 2022-11-16 15:19 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！
尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?