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台灣景氣何時反轉？財長蘇建榮：觀察美國升息與俄烏戰爭2因素

財政部長蘇建榮今天(16日) 答覆立委質詢時表示，美國升息還有俄烏戰爭導致國際能源價格上漲，這些因素若在未來幾個月內能夠消失，基本上台灣景氣應該就會相對上來。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/16 15:11
圖為高雄市鳳山區一家賣場展售各式民生物資。（中央社）

圖為高雄市鳳山區一家賣場展售各式民生物資。（中央社）

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）立委今天質詢時關注景氣底部是否會在明年(2023年) 反轉，財政部長蘇建榮表示，當前造成景氣下滑原因有兩個，一是美國升息，其次是俄烏戰爭導致國際能源價格上漲，這些因素若能在未來幾個月內消失，台灣景氣應該會上來。

立法院財政委員會今審查中華民國112年度中央政府總預算案有關賦稅署、台北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬歲出預算部分等案，蘇建榮與相關機關人員列席。

國民黨立委林德福質詢時關注明年經濟景氣，他問蘇建榮，政府做好景氣藍燈的準備了沒有，蘇建榮回應，政府因應景氣變化，有很多措施，包含貨幣政策、財政政策、產業政策；整個景氣情況，行政院會有通盤的檢討。

另外，蘇建榮也指出，財政部主管的財政政策部分，明年預算大幅提升，這是歲出的部分，比今年的預算，成長比例算是蠻高，這也是一種擴張性的財政政策。

林德福再問，景氣落底是否朝U型反轉可能性較高，底部反轉的時間是不是明年會出現。蘇建榮表示，現在國際經濟情勢變化很大，有時一下子反彈，有時反彈比較慢一點，都要看造成的因素是怎樣。

林德福追問，底部反轉的時間明年是不是一定會出現。蘇建榮答覆，造成景氣下滑的原因，一是美國升息的因素，還有俄烏戰爭導致國際能源價格上漲，這些因素如果在未來幾個月內能夠消失，基本上台灣景氣應該就會相對上來。
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更新時間 : 2022-11-16 15:19 GMT+08:00

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