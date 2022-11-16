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11/16台灣本土+22,631例／死亡+69例　年末活動多 王必勝：鬆綁口罩政策須審慎評估

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/16 14:16
指揮中心提供

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14:45更新

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增22,692例COVID-19確定病例，分別為22,631例本土個案及61例境外移入；另確診個案中新增69例死亡。

XBB疫情在東南亞升溫，若病毒在台灣流行，公衛專家陳秀熙預估元旦至2月上旬開始竄升，究竟是否會影響國內解除口罩令的實施時間呢？指揮中心指揮官王必勝表示，目前已經入到秋冬的季節，加上年底將舉辦許多大型活動，對於口罩令，指揮中心一直在謹慎評估與開會討論中，他強調「口罩是影響疫情走向的重要措施。」

指揮中心表示，今日新增之22,631例本土病例，為10,533例男性、12,083例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(3,819例)，高雄市(3,046例)，臺中市(2,815例)，桃園市(2,591例)，臺北市(2,085例)，臺南市(2,072例)。

指揮中心指出，今日新增69例本土病例死亡個案，為43例男性，26例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、66例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月21日至11月13日，死亡日期介於10月25日至11月13日。

11/16台灣本土+22,631例／死亡+69例　年末活動多 王必勝：鬆綁口罩政策須審慎評估11/16台灣本土+22,631例／死亡+69例　年末活動多 王必勝：鬆綁口罩政策須審慎評估

指揮中心說明，今日新增61例境外移入個案中，29例男性，32例女性；年齡介於20多歲至80多歲，分別自泰國(2例)，日本、馬來西亞(各1例)移入，另57例感染國家調查中。入境日期介於今年10月17日至11月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,092,118例確診，分別為37,073例境外移入、8,054,991例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計13,714例COVID-19死亡病例，其中13,697例本土，另17例為境外移入。

11/16台灣本土+22,631例／死亡+69例　年末活動多 王必勝：鬆綁口罩政策須審慎評估
新冠肺炎
口罩令

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更新時間 : 2022-11-16 15:19 GMT+08:00

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