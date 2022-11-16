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英國新任首相蘇納克G20前挺台發言 台灣外交部感謝

By 台灣英文新聞－編輯
2022/11/16 12:27
英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) ( 美聯社圖片 )

英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) ( 美聯社圖片 )

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）英國新任首相蘇納克（Rishi Sunak）在前往印尼峇里島參加G20領袖峰會途中受訪時直率表示「隨時準備好提供武器給台灣，如同我們抵抗中國的各種侵略進逼」，表達反對改變兩岸現狀；對於蘇納克的相挺，台灣外交部周三（16日）表達感謝。

蘇納克在飛往峇里島的飛機上，接受媒體聯訪時，被問到英國是否應該從烏克蘭吸取教訓，現在就能提供武器支援台灣，確保台灣在遭遇軍事侵犯時，更有自衛能力。對此，蘇納克表示，英國會隨時準備好武器支援台灣抵擋中國侵略。

他還指出，中國是英國經濟與安全最大的威脅，但也坦言，在應對氣候變遷、全球公衛以及烏俄戰爭等方面，都需要與中國合作。

路透報導，從首相辦公室近來發表的聲明用字，仍稱呼中國「集權領導」等來看，外界預期蘇納克會對中國領導人採取較強硬的立場。

外交部發言人歐江安周三表示，對於英國立場表達歡迎與誠摯感謝，尤其台灣與英國共享民主、自由、人權、法治等核心價值。面對國際地緣政治劇烈變化及全球供應鏈重組的關鍵時刻，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與英國等全球理念相近國家深化合作，團結強化民主韌性，共同捍衛台海安全、區域和平穩定，為全球民主陣營打造堅實安全的供應鏈。
蘇納克
G20
台海

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