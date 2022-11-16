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美國FDA示警：兒童攝取過量止咳藥而中毒事件激增159%　不乏是自殺未遂

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/16 10:30
8年來過量服用一款止咳藥物「苯佐那酯」而中毒的兒童人數激增159%，多數是因誤食，但仍有200多例兒童是故意濫用。（取自美國FDA官網）

8年來過量服用一款止咳藥物「苯佐那酯」而中毒的兒童人數激增159%，多數是因誤食，但仍有200多例兒童是故意濫用。（取自美國FDA官網）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）據美國FDA研究指出，8年來過量服用一款止咳藥物「苯佐那酯」而中毒的兒童人數激增159%，多數是因誤食，但仍有200多例兒童是故意濫用，甚至疑似透過攝取過量來蓄意自殺。該研究於15日刊登在《兒科學》（pediatrics）期刊

美國CBS新聞WSB-TV報導，美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）於周二（15日）發表一篇研究，據美國各地的毒物控制中心報告，從2010年至2018年間，服用「苯佐那酯」的兒童人數增加62%，從2012年的21萬7千例增加至2019年的35萬1千例；與此同時，因過量服用而引起中毒的比例也激增159%，從308例增加至799例。

研究指出，4689例過量服用的通報案件中，有6例死亡。其中有3590例為誤食，年齡層大多在5歲以下，而蓄意濫用者都是10歲以上兒童，比例從2010年的49例增加至2018年的210例，其中透過攝取過量而自殺未遂者年齡落在10至16歲。。

止咳藥物「苯佐那酯」為丁卡因的衍生物，有較強的局部麻醉作用。常用於急性支氣管炎、支氣管哮喘、肺炎、流感所引起的咳嗽。美國FDA於1958年批准使用於10歲以上兒童。過量服用會出現煩躁不安、顫抖、抽搐或昏迷等症狀。

FDA研究人員推測，為避免藥物成癮，因此這些年來醫師開立「苯佐那酯」的比例隨之增加，逐漸取代那些會成癮性的麻醉藥品，包含可待因（Codeine）和氫可酮（hydrocodone）。

專家提醒，嬰兒口腔期是從出生一直到1至2歲左右，這段期間的寶寶主要靠著吸吮、咀嚼、吞嚥等動作來獲得原始慾力的滿足，拿到什麼東西都會放進口中，包含藥品，為防止誤食，提醒家長不要把藥物放置於過於顯眼的地方，確保藥品放在家中兒童拿不到的地方，並加裝安全鎖；此外，也不在孩童面前服藥，避免孩童模仿。

美國FDA示警：兒童攝取過量止咳藥而中毒事件激增159%　不乏是自殺未遂
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更新時間 : 2022-11-16 12:07 GMT+08:00

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