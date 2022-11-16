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開戰首例！俄製飛彈炸波蘭造成兩死　若定調攻擊戰爭恐升級

這是俄烏戰爭自2月開打以來，首次波及北約國家，牽一髮而動全身。目前波蘭、美國與北約對此爆炸案的描述，都尚未定位為俄國的「攻擊」。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/16 11:11
與烏克蘭接壤的波蘭邊境城鎮普熱沃多夫，15日因一枚俄製飛彈導致兩位平民死亡。（圖／路透社）

與烏克蘭接壤的波蘭邊境城鎮普熱沃多夫，15日因一枚俄製飛彈導致兩位平民死亡。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）俄烏交戰首度「波」及北約國家！當地時間15日下午一枚俄製飛彈落在鄰近烏克蘭邊界的波蘭城鎮普熱沃多夫，造成兩位平民死亡。

美聯社報導，波蘭外交部於聲明中指出，15日下午3點40分，一枚「俄製導彈」落在盧布林省（Lublin Voivodeship）赫魯別舒夫（Hrubieszow）的熱沃多夫村（Przewodow），造成兩位波蘭公民死亡，並要求俄國駐波蘭大使給出解釋。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）表示，將提高波蘭武裝部隊特定單位的戰備裝狀態，並強調將加強對本國領空的監控。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）則持謹慎說法，表示官方尚未確認由何方發射該枚飛彈以及在何處製造，僅稱該「最為可能」是俄製但尚未經過驗證，並表示波蘭正在冷靜地處理這個「困難的情況」。

首度波及北約國家 俄國急否認

烏克蘭總統澤倫斯基稱之為俄烏戰爭的「重大升級」。 確實，當前情況頗為棘手。這是俄烏戰爭自2月開打以來，首次波及北約國家，牽一髮而動全身。目前波蘭、美國與北約對此爆炸案的描述，都尚未定位為俄國的「攻擊」。

俄羅斯國防部則否認有俄國飛彈擊中波蘭領土，並稱該消息為「蓄意挑釁」，意圖讓局勢升級。

波蘭與盟國持謹慎態度 若為「攻擊」戰爭恐升級

路透社引述杜達指出，波蘭大使將於布魯塞爾時間星期三上午10點，出席在北約總部舉行的北大西洋理事會（North Atlantic Council）會議，波蘭極有可能要求根據北約第4條款（Article 4）召開緊急磋商。

北約第4條款明定，任何北約成員認為自身「領土完整、政治獨立或安全性」遭受威脅時，可以召開會議。

白宮則公布美國總統拜登與杜達的通話紀要，拜登為兩位罹難的波蘭民眾致上哀悼致意，並強調將為波蘭調查該起事件提供全面支持，此外也重申對北約國家的鐵的承諾。

波蘭國家安全局局長西維拉（Jacek Siewiera）表示，正在查核動用第4條款的合理性。據波蘭國防部消息，該國與美國的國防部長今日稍晚將舉行會談。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也召集各同盟國代表，將針對這起「不幸事件」舉行緊急會談。

聯合國安理會原計畫於星期三召開關於烏克蘭情形的簡報會議，此案也將在會上被提起。

人在印尼參加20國集團（G20）峰會的歐洲聯盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）今日於推特上表示，他已在事件發生後與莫拉維茨奇對話，並保證歐盟完全團結一致支持波蘭，他也將於峰會上提出由歐盟領袖召開協調會議。
波蘭
俄烏戰爭
北約
戰爭升級

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