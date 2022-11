開戰首例！俄製飛彈炸波蘭造成兩死　若定調攻擊戰爭恐升級

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)俄烏交戰首度「波」及北約國家!當地時間15日下午一枚俄製飛彈落在鄰近烏克蘭邊界的波蘭城鎮普熱沃多夫,造成兩位平民死亡。

美聯社報導,波蘭外交部於聲明中指出,15日下午3點40分,一枚「俄製導彈」落在盧布林省(Lublin Voivodeship)赫魯別舒夫(Hrubieszow)的熱沃多夫村(Przewodow),造成兩位波蘭公民死亡,並要求俄國駐波蘭大使給出解釋。

Statement on summoning the ambassador of the Russian Federation to Polish MFA pic.twitter.com/bXc7qh676A

波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)表示,將提高波蘭武裝部隊特定單位的戰備裝狀態,並強調將加強對本國領空的監控。

波蘭總統杜達(Andrzej Duda)則持謹慎說法,表示官方尚未確認由何方發射該枚飛彈以及在何處製造,僅稱該「最為可能」是俄製但尚未經過驗證,並表示波蘭正在冷靜地處理這個「困難的情況」。

首度波及北約國家 俄國急否認

烏克蘭總統澤倫斯基稱之為俄烏戰爭的「重大升級」。 確實,當前情況頗為棘手。這是俄烏戰爭自2月開打以來,首次波及北約國家,牽一髮而動全身。目前波蘭、美國與北約對此爆炸案的描述,都尚未定位為俄國的「攻擊」。

俄羅斯國防部則否認有俄國飛彈擊中波蘭領土,並稱該消息為「蓄意挑釁」,意圖讓局勢升級。

波蘭與盟國持謹慎態度 若為「攻擊」戰爭恐升級

路透社引述杜達指出,波蘭大使將於布魯塞爾時間星期三上午10點,出席在北約總部舉行的北大西洋理事會(North Atlantic Council)會議,波蘭極有可能要求根據北約第4條款(Article 4)召開緊急磋商。

北約第4條款明定,任何北約成員認為自身「領土完整、政治獨立或安全性」遭受威脅時,可以召開會議。

白宮則公布美國總統拜登與杜達的通話紀要,拜登為兩位罹難的波蘭民眾致上哀悼致意,並強調將為波蘭調查該起事件提供全面支持,此外也重申對北約國家的鐵的承諾。

波蘭國家安全局局長西維拉(Jacek Siewiera)表示,正在查核動用第4條款的合理性。據波蘭國防部消息,該國與美國的國防部長今日稍晚將舉行會談。

北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)也召集各同盟國代表,將針對這起「不幸事件」舉行緊急會談。

聯合國安理會原計畫於星期三召開關於烏克蘭情形的簡報會議,此案也將在會上被提起。

人在印尼參加20國集團(G20)峰會的歐洲聯盟理事會(European Council)主席米歇爾(Charles Michel)今日於推特上表示,他已在事件發生後與莫拉維茨奇對話,並保證歐盟完全團結一致支持波蘭,他也將於峰會上提出由歐盟領袖召開協調會議。

Just spoke with @MorawieckiM.



Assured him of full EU unity and solidarity in support of Poland.



I will propose a coordination meeting on Wednesday with EU leaders attending #G20 here in #Bali.