（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）農委會防檢局今天(15日) 表示，屏東縣高樹鄉1土番鴨場確診禽流感病毒，已執行土番鴨1350隻撲殺銷毀作業；防檢局表示，今年確診及撲殺禽流感禽場案例累計26場，呼籲業者嚴加防範。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今發布新聞稿表示，家畜衛生試驗所通知，屏東縣高樹鄉1土番鴨場（主動監測）確診H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感病毒；依標準作業程序，屏東縣動物防疫所執行土番鴨1350隻（35日齡）撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

防檢局統計，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計26例（陸禽21場、鴨3場、鵝2場）。

防檢局說明，台灣候鳥路徑上游國家（韓國與日本）今年10月起再次發生高病原家禽流行性感冒疫情；提醒業者，透過野候鳥遷徙傳播病原風險升高，養禽場應自主落實各項生物安全工作及維護防鳥設施，以防範禽流感疫情入侵或發生。

防檢局指出，韓國（自10月17日至今）已有12禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒（b分支），撲殺家禽數約83.9萬隻，日本（10月28日至今）已有9禽場確診H5N1或H5亞型高病原性禽流感病毒（均為b分支），撲殺家禽數約215萬隻，顯見透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入台灣禽場風險升高。

防檢局呼籲，養禽業者如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報所在地動物防疫機關，並配合防疫人員指導執行必要處置措施，以避免禽流感病毒擴散。

中央社稍早報導，屏東縣動物防疫所為今天(15日) 宣布1起鴨隻禽流感疫情，在高樹鄉1場肉鴨場檢體確診H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，依標準作業程序啟動防疫機制，撲殺34日齡的肉鴨1350隻。

屏東縣動物防疫所今發布新聞稿表示，為管控強化鴨隻家禽流行性感冒﹙禽流感﹚，派員前往飼養場採樣監測，除完成撲殺作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。另已同步啟動養鴨場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。

動物防疫所表示，時值禽流感好發季節，近期國際間高病原性禽流感疫情頻傳，鴨隻感染高病原性禽流感病毒多無臨床症狀，目前案例大部分經由採樣監測檢出，將加強禽流感監測採樣、養禽場訪視及周邊消毒工作，提醒業者若發現場內禽隻有異常症狀或死亡情形，除必須主動通報外更需配合防疫機關採檢措施，以早期發現疑似案例即時處置，遏止疫情蔓延。

另外，也呼籲養禽業者，應加強非開放式型態飼養，避免野留鳥帶毒傳播、落實人員車輛門禁管制與場區清潔消毒等各項生物安全措施，降低禽流感傳播機會。

屏東高樹鴨場確診禽流感•撲殺土番鴨1350隻 全台灣今年累計26場區