曾因挺台反中被NBA拒於門外 土耳其裔球星坎特也有望來台

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）土耳其裔球員坎特過去曾在NBA多家隊伍打球，並數度打進季後賽，不過因為其為人直接，勇於為台灣、香港及中國少數民族發聲，並強力批判中國政府，一度被NBA拒於門外，不過美國名記者史坦透露，坎特已是是台灣球隊鎖定的目標。

曾效力於NBA波士頓塞爾蒂克的球員坎特（Enes Kanter）曾因力挺台灣民主自由精神、總統蔡英文，並反對中國極權統治、壓迫新疆維吾爾族人權，以及一連串與土耳其政府的紛爭，被NBA拒於門外，如今台灣迎來NBA球星「魔獸」霍爾德（Dwight Howard），球壇傳出將持續邀約NBA籃球員來台打球，美國知名NBA記者史坦（Marc Stein）透露，坎特就是其中一人，另外也包含「矮T」湯瑪斯（Isaiah Thomas）和超夯球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）。

坎特是土耳其裔，在土耳其政變後公開支持葛蘭運動，被土耳其政府指控他是恐怖組織成員，令他一度感到生命受威脅，連父親也被牽連，因此輾轉受到美國政府保護，不過2019年坎特因替香港反送中運動發聲，表示「NBA 和我在自由民主路上同行。它(立場)影響重大。我希望我們能建築橋樑，而非毀掉它們。」

不只如此，坎特後來在推特上發文，痛罵中國領導人習近平是冷血的獨裁者，並譴責中國對維吾爾族等穆斯林少數民族的不人道待遇，讓急著想討好中國的NBA再度受挫，他也一度被噤聲。

在坎特去年11月的貼文影片中，他身穿印有「台灣不是中國」黑色上衣，並強調台灣近2千4百萬人口只想平靜且自由的生活，然而中國領導人習近平卻聲稱台灣是中國的，並威脅台灣的民主，因此他呼籲所有支持自由的人支持台灣。

同年10月28日與11月10日，他也發布過支持台灣的推文，文中他以hashtag強調「與台灣站在一起」（#StandWithTaiwan），並指出「台灣的未來必須由台灣人民決定。台灣不是中國的一部分，永遠都不會是！」

坎特因時常針對自由與人權議題發聲，被NBA球隊拒於門外，而今年1月坎特就曾錄製影片透露，蔡英文曾邀請他前往台灣，他也非常期待能夠盡快成行，若美國體育記者所言屬實，坎特一但與台灣球隊接洽，很大機會應該能來台灣打球。根據報導，坎特還表示中國用金錢收買他人噤聲，但對他而言人權重於金錢。

維基百科指出，坎特其實不只受到蔡英文的邀約，他今年1月也曾被中國球星姚明邀請至中國參觀，不料坎特直接向對方要求要看新疆集中營，姚明更因此把他的IG封鎖，令他大酸姚明「虛偽」。

根據NBA記者報導，坎特通過合法改名為Enes Kanter Freedom，新增Freedom為他的姓氏，正式成為美國公民。