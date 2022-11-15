無畏期中選舉失利 美國前總統川普擬競逐2024白宮寶座

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國前總統川普（Donald Trump）今（15）日將宣布角逐2024年總統大位，本想藉期中選舉共和黨大勝的氣勢東山再起的他，卻因選舉表現太差，如意算盤就此落空，再加上官司纏身，對高齡76歲的川普而言，這場選仗，恐怕會是一場硬仗。

共和黨本以為能拿下參眾兩院，不料參議院已確定仍由民主黨掌控，在眾議院雖可望奪下多數，卻也贏得難看。況且，川普欽點的人馬，一個個吞下敗選，黨內不滿聲浪升高，讓他氣勢銳減，沒了以往的風光。

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根據美聯社，卸任元首要捲土重來再戰白宮，本就不是易事，何況是史上首位被兩度彈劾、不認敗選還煽動支持者釀成國會大廈暴動的前總統。翻開歷史，過去僅有一位美國前總統在非連任的情況下，兩度當選－民主黨的克里夫蘭（Grover Cleveland），贏得1884年與1892年兩次大選。

除了期中選舉出師不利，川普身上還背著不少案子，包括涉嫌將白宮機密文件帶回私人宅邸海湖莊園，遭到聯邦調查局（FBI）大舉搜查一事。川普恐涉違反間諜法罪行，目前還未脫身。

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川普料將面臨的黨內敵手，有佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis），他在今次選戰中獲得連任，擁護者紛促其放眼白宮，更上一層樓。根據CNN，美國前副總統彭斯（Mike Pence）也似有意問鼎白宮，被問及前上司川普還想再戰一事時，彭斯話說的白，「我想我們應該有更好的選擇。」摩拳擦掌的，還有前國務卿龐培歐（Mike Pompeo），他先前接受CBS訪問時透露，將於春天結束之前，決定是否加入這場混戰。

無畏期中選舉失利 美國前總統川普擬宣布競逐2024白宮寶座