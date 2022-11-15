特殊兒少頻遭歧視 台灣家扶：化解偏見 家長身教是關鍵

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）近年發生特殊需求孩子看電影、買餐點等新聞引發爭議；兒童權利公約(CRC)指出，每位兒少都應受到公平對待，然而歧視仍不斷發生在特殊需求兒少生活中，不但影響心理健康，也讓其身處不利處境。家扶基金會呼籲關注特殊需求兒少心理健康、零歧視，每一位孩子都應在免於暴力與鼓勵參與環境中成長。

家扶基金會公布最新《友善共融：兒少相處問卷調查》，3成兒少認為特殊需求兒少會造成別人困擾、甚至感到麻煩(20.8%)、害怕(17.8%)，更有近半數不想與其同組活動，這些偏見缺乏適時正確的溝通，同儕的相處反而對特殊需求兒少潛藏危機。

此外，孩子認為社會對特殊需求兒少普遍存在歧視，調查顯示在態度行為上，40.8%覺得民眾會對他們露出帶有歧視意味的表情，32.8%不想靠近、29.1%會在背後指指點點。

台灣推動融合教育已20年，然而歧視依然存在。臨床心理師陳品皓指出，團體生活很容易形成一種排除異己的思維與風氣，特殊需求兒少因外顯行為容易被議論與排擠，產生負面自我認定與慣性自我否定，不利其心理健康。

家有動兒的高山峰表示，老師需要家長協助才能事半功倍。照顧特殊需求孩子不易，充分溝通，老師會是我們的神隊友。因應兒少理解力的差異，學校需強化適齡融合教育，引導學生正確認識特殊需求兒少、如何與其相處，期待共融未來「特殊不再是特殊」！

社會對特殊需求兒少產生的人際阻礙，對童齡的孩子而言更難以反轉這狀態，而家庭教育是孩子最早接觸、影響最深的環節，家長的身教引導更不容忽視。調查發現，當家長越認同孩子與特殊需求兒少往來，兒少的態度與行為也就越友善。

因此，高山峰呼籲，我們不能總是被動地期待別人理解、尊重我們的孩子，幫助特殊需求兒少融入社會，父母需要引導他們如何讓別人認識自己、表達需求。

此外，調查也發現，有8成5兒少願意與特殊需求兒少成為朋友，但卻有近6成孩子看見他們並沒有什麼朋友，孩子或許不知道該如何跨出這第一步。輪椅女孩雪莉說，我希望大家把我當一般人，不用害怕冒犯，要是好奇我的身體狀況，其實也可以說明擔心和想幫助的意願，或是在跟我變熟之後再慢慢了解，從自然情境中互動，主動邀約、分享東西都是蠻好的方式。

家扶基金會執行長周大堯表示，守護特殊需求兒少心理健康，家扶持續投入早療、特力、兒童啟力等服務方案，更致力建構兒少與其家長的支持網絡。然而消除歧視，需從理解、尊重、接納逐步做起，在共融的趨勢下還有很大的努力空間。」家扶呼籲L、I、F、E友善共融好生活：