Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

特殊兒少頻遭歧視 台灣家扶：化解偏見 家長身教是關鍵

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/15 18:05
兒童權利公約(CRC)指出，每位兒少都應受到公平對待，然而歧視仍不斷發生在特殊需求兒少生活中。（家扶提供）

兒童權利公約(CRC)指出，每位兒少都應受到公平對待，然而歧視仍不斷發生在特殊需求兒少生活中。（家扶提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）近年發生特殊需求孩子看電影、買餐點等新聞引發爭議；兒童權利公約(CRC)指出，每位兒少都應受到公平對待，然而歧視仍不斷發生在特殊需求兒少生活中，不但影響心理健康，也讓其身處不利處境。家扶基金會呼籲關注特殊需求兒少心理健康、零歧視，每一位孩子都應在免於暴力與鼓勵參與環境中成長。

家扶基金會公布最新《友善共融：兒少相處問卷調查》，3成兒少認為特殊需求兒少會造成別人困擾、甚至感到麻煩(20.8%)、害怕(17.8%)，更有近半數不想與其同組活動，這些偏見缺乏適時正確的溝通，同儕的相處反而對特殊需求兒少潛藏危機。

此外，孩子認為社會對特殊需求兒少普遍存在歧視，調查顯示在態度行為上，40.8%覺得民眾會對他們露出帶有歧視意味的表情，32.8%不想靠近、29.1%會在背後指指點點。

台灣推動融合教育已20年，然而歧視依然存在。臨床心理師陳品皓指出，團體生活很容易形成一種排除異己的思維與風氣，特殊需求兒少因外顯行為容易被議論與排擠，產生負面自我認定與慣性自我否定，不利其心理健康。

家有動兒的高山峰表示，老師需要家長協助才能事半功倍。照顧特殊需求孩子不易，充分溝通，老師會是我們的神隊友。因應兒少理解力的差異，學校需強化適齡融合教育，引導學生正確認識特殊需求兒少、如何與其相處，期待共融未來「特殊不再是特殊」！

社會對特殊需求兒少產生的人際阻礙，對童齡的孩子而言更難以反轉這狀態，而家庭教育是孩子最早接觸、影響最深的環節，家長的身教引導更不容忽視。調查發現，當家長越認同孩子與特殊需求兒少往來，兒少的態度與行為也就越友善。

因此，高山峰呼籲，我們不能總是被動地期待別人理解、尊重我們的孩子，幫助特殊需求兒少融入社會，父母需要引導他們如何讓別人認識自己、表達需求。

此外，調查也發現，有8成5兒少願意與特殊需求兒少成為朋友，但卻有近6成孩子看見他們並沒有什麼朋友，孩子或許不知道該如何跨出這第一步。輪椅女孩雪莉說，我希望大家把我當一般人，不用害怕冒犯，要是好奇我的身體狀況，其實也可以說明擔心和想幫助的意願，或是在跟我變熟之後再慢慢了解，從自然情境中互動，主動邀約、分享東西都是蠻好的方式。

家扶基金會執行長周大堯表示，守護特殊需求兒少心理健康，家扶持續投入早療、特力、兒童啟力等服務方案，更致力建構兒少與其家長的支持網絡。然而消除歧視，需從理解、尊重、接納逐步做起，在共融的趨勢下還有很大的努力空間。」家扶呼籲L、I、F、E友善共融好生活：

  1. Lead引導認識：學校落實共融教育，幫助學生正確認知
  2. Ideal 友善尊重：社會大眾親切溫和互動，不用異樣眼光看待，共創友善環境
  3. Foster接納培育：家長以身作則，態度接納並示範合宜應對
  4. Encourage鼓勵接觸：兒少破除迷思，鼓勵與特殊需求兒少相處、交友
家扶基金會
特殊兒少

相關新聞

少子化但青少年犯罪比例激增　家扶：涉詐欺背信、妨害秩序最多　好奇嘗試易觸生活陷阱
少子化但青少年犯罪比例激增　家扶：涉詐欺背信、妨害秩序最多　好奇嘗試易觸生活陷阱
2022/06/29 11:03
為什麼你不行？我不要你了！家扶：父母無心的話恐成為孩子永遠的痛楚
為什麼你不行？我不要你了！家扶：父母無心的話恐成為孩子永遠的痛楚
2022/04/28 20:17
家扶調查：台灣近2成兒少超齡分勞　一肩扛起照顧生病家人重擔
家扶調查：台灣近2成兒少超齡分勞　一肩扛起照顧生病家人重擔
2021/12/23 16:27
【台灣2成兒少好憂鬱】自殺通報人次激增3.7倍　家扶調查：近5成不會向專業管道求助
【台灣2成兒少好憂鬱】自殺通報人次激增3.7倍　家扶調查：近5成不會向專業管道求助
2021/11/17 10:08
【甘苦生活節】台灣家扶助兒少體驗加油站小小站長　盼正視弱勢家庭的「貧」頸
【甘苦生活節】台灣家扶助兒少體驗加油站小小站長　盼正視弱勢家庭的「貧」頸
2021/10/17 16:19

更新時間 : 2022-11-15 19:28 GMT+08:00

最受歡迎

【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
「航站情緣」真實人物心臟病逝於法國機場　18年機場生活成傳奇
「航站情緣」真實人物心臟病逝於法國機場　18年機場生活成傳奇
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！
尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣