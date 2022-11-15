中華電信投入淨零！號召企業響應　共同邁向永續未來

中華電信總經理郭水義今（14）日出席「 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，與經濟部曾文生次長、 台灣證券交易所簡立忠總經理及國泰金控李長庚總經理共同討論企業 邁向淨零的永續領導思維。郭總經理以E（Energy） 提升能源效率、S（Scientific）科學化節能減碳、G（ Generations）顧及下一代需求等三大角度，重新詮釋「 ESG」，希望以科學化的方法， 解決人類從工業革命以來因使用能源造成的地球暖化問題， 為下一代打造適宜人居的環境及美好的未來。

郭水義總經理指出，中華電信透過兩項重點來邁向淨零。一為設定「 遠大的目標」， 中華電信已設定2030年範疇一至三的碳排放皆較2020年減半 ，且IDC機房全面使用再生能源及辦公場域淨零排放、 2040年達成RE100、2050年達成全面淨零碳排的目標； 二為「以終為始規劃路徑」，為達成2030年碳排放減半目標， 中華電信規劃以推動「節電減碳」達到1/5減碳目標、使用「 再生能源」進行4/5減碳目標，2040年RE100目標，「 節電減碳」及「再生能源」占比約各半，終至2050年全面淨零。

郭水義總經理在分享中華電信淨零路徑時表示， 中華電信已規劃詳細的減碳具體作為。範疇一方面， 中華電信擁有數量龐大的電信工程車， 未來將逐年拉高工程車採用電動車的比率；範疇二的部分， 主要以科技化方法節降網路機房耗能， 包括提升IDC機房電力使用效率以利有效節電， 113年初透過3G汰停達成每年節電約1億度，PSTN IP化也可協助達成每年節電約1.9億度，5G C-RAN則可每年節電約1.3億度。此外， 中華電信同時加入國際組織IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)，與國際大廠攜手，研發更省電、更高傳輸容量、 更低延遲的全光化網路。再生能源採購方面， 2026年前以短期合約為主，2026年後離岸風電到位， 將洽談CPPA長約； 範疇三將著力於擴大綠色採購和帶動供應鏈共同減排。

就企業如何克服推動淨零碳排所遇問題，郭總經理表示：「 要有想法也要作法；要下決心更要堅持」， 並建議從個人到企業都要意識到淨零減碳的重要性。 個人可從日常的食衣住行著手，例如：（食）多吃素、攜帶環保杯； （衣）辦公室冷氣上調1度，避免多穿多耗電；（住） 注意隨手關燈；（行）多走路減少搭乘電梯，運動健身外， 也可減少醫療負擔。企業則是可從改變企業mindset著手， 進而落實執行每一環節，以中華電信為例， 已將高階主管的變動薪酬與ESG績效連動， 敦促高階主管將ESG及環境永續融入中華電信的DNA。 郭水義總經理強調，根據多方資料顯示， 各企業的範疇三碳排放佔比均達2/3以上，台商應將「淨零碳排」 視為商機而非負擔，若能數位轉型成功，不僅環境能永續， 企業將更具競爭力。 故企業除了勇於承擔不可推卸的責任及自身承諾外， 也呼籲大型及龍頭企業發揮其社會影響力，帶動供應鏈共同減碳， 共創美麗的永續地球。