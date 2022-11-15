臺灣期交所舉辦111年度期貨商負責人座談會

為促進期貨市場之健全與發展，期交所每年均會舉辦「 期貨商負責人座談會」， 邀請各專兼營期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務之總公司負責人 及分公司經理人面對面， 就期貨市場之發展趨勢等重要議題充分交換意見， 為期貨業年度盛會。

2022年度期貨商負責人座談會分別於台北及高雄舉辦， 其中台北場於11月14日於圓山大飯店舉行， 由期交所吳董事長自心親自主持，證期局古組長坤榮蒞臨指導， 期貨公會陳理事長佩君及證券公會陳理事長俊宏均親臨會場。 會中期交所針對近期上市之商品、 推動之制度等業務及強化期貨商資通安全進行簡報， 並和業者進行雙向溝通，總計有近200位期貨業負責人參與台北場 座談會。

期交所吳董事長致詞表示， 今年受到新冠疫情持續未歇及全球政經情勢變動不安的影響， 國內外金融市場持續動盪，期貨市場因為商品特性， 可提供交易人便利的避險管道，今年以來迄10月底止， 國內股市成交值減少約三成，期貨市場雖也較去年同期微幅減少， 但累計交易量仍突破3億口，達3.19億餘口， 其中夜盤因避險需求持續增溫，交易量仍呈現成長態勢。

為求期貨市場健全發展， 期交所秉持與主管機關及業界先進保持緊密合作的原則， 持續推動新商品及各項制度革新。新商品方面，今年6月27日推出 半導體30期貨及航運期貨、11月9日推出臺指選擇權、 小型臺指期貨雙週到期契約商品；結算制度方面，7月25日開辦店 頭衍生性商品集中結算業務，實現金融服務在地化， 藉以吸引外資參與我國市場；交易制度方面，除考量夜盤避險需求， 於6月27日將ETF期貨納入夜盤交易商品外， 並於同日將動態價格穩定措施擴大適用至電子及金融選擇權，11月 7日再及於ETF選擇權。

此外，永續發展(ESG)議題重要性日趨升高， 期交所在主管機關指導下，今年積極進行期貨業ESG基礎建設工作 ，包括：偕同證券期貨周邊單位共同推動「 證券期貨業永續發展轉型執行策略」， 修訂期貨商公司治理實務守則及期貨商內部控制制度標準規範， 以政策引導期貨商導入ESG治理；與證交所、 集保結算所共同推動「證券期貨業ESG執行資訊控管系統」， 提供期貨商申報ESG平臺等。 期望期貨業者支持主管機關政策並配合期交所推動的ESG相關事務 ，共同為台灣永續發展盡一份心力。

期交所表示，國際金融市場瞬息萬變， 交易人需要多元化避險交易管道，針對期貨業者提出的寶貴建議， 期交所將積極研議並努力落實，並於金管會資本市場藍圖綱領下， 秉持創新．韌性．永續發展目標， 持續研議推動各項新商品及有利市場的制度，擴大市場參與， 促進國際合作，與期貨業者共創穩健、健全的期貨市場。