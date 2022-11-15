「施政絕對不能遺忘任何一個人！」 新北市表揚26位傑出身障相關人士

新北市政府以今年度國際身心障礙者日主題「 多元參與、共融共好」與身心障礙者權利公約（CRPD）精神， 運用公益彩券盈餘分配基金， 於15日在市府表揚傑出身心障礙人士、模範家屬、 績優服務和推行有功人員共26名， 副市長劉和然代表侯友宜市長轉達祝福， 並引用侯市長在政見發表會中一句話「 施政絕對不能遺忘任何一個人！」以此勉勵在場所有人士。

劉和然在聽了模範身心障礙者家屬鄒茂琳分享：「 不要害怕別人眼光！」有感而發表示，他是老師出身， 早期學校會將身心障礙者集中一個班級上課，以方便照顧， 但現在是正常編班，融入每一個班級內，讓同學學習多元和包容， 這便是時代的進步。他也舉市長侯友宜推動全齡共融公園， 目的便是讓大家都能受到平等對待，共融共好。

鄒茂琳從事清潔工作退休，他的兒子從小罹患重度自閉症， 孩子6歲時媽媽就往生，他單親拉拔到今年38歲。他表示， 孩子半夜發高燒，他抱著往醫院跑，整整一個月住院治療， 堅持永不放棄；他說，照顧小孩就像在種花，必須小心栽培； 他用台語說「要給小孩一片牆壁，讓他可以倚靠！」 因此他呼籲在場的身心障礙者家長「出門不要怕別人的眼光」。 他非常感謝樂康家庭資源中心社工林俐妏的協助， 帶領參觀孩子未來的照顧機構，因為他已70多歲了， 擔心孩子未來的照顧問題。

後天罹患小兒麻痺症的廖彩雲，和先生蔡佳諺育有3位兒女， 蔡佳諺擔任新北市身心障礙者游泳協會總幹事，鼓勵她學習游泳， 廖彩雲克服困難，不僅學會，還拿到救生員和教練雙證照， 並加入了紅十字會水安工作大隊，守護大豹溪水域安全。 她說在路上教CPR，在水上教急救，以推動「雙安」。今年暑假， 她和協會還帶領60位身障者參加泳渡日月潭下水活動。

獲得推行身心障礙福利服務有功人員吳玉媛擔任社工已36年， 她原已退休，但在7年多前發生八仙塵爆，她重返陽光基金會服務， 並在627專管中心和新北市新莊陽光重建中心協助。她分享表示， 法令規章近幾年對於身心障礙者越來越友善， 無障礙環境也提升許多。 她也感謝侯友宜市長響應陽光基金會推動的臉部平權運動， 例如履歷表不貼照，讓身障者能順利應徵就業。

社會局長張錦麗表示，新北市身心障礙者有17萬餘人， 其中男性佔55%，女性佔45%， 女性身心障礙者擔任家庭主要照顧者角色仍佔多數， 新北市將持續佈建服務資源，以減輕女性照顧者負擔。

表揚活動中並邀請身心障礙街頭藝人馬惠美、 視障者廖翊婷和陳諾者等彈唱，帶來心花開、 隱形的翅膀等感性歌曲。