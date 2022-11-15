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「施政絕對不能遺忘任何一個人！」 新北市表揚26位傑出身障相關人士

By 台灣英文新聞
2022/11/15 17:11
照片由新北市政府社會局提供

照片由新北市政府社會局提供

新北市政府以今年度國際身心障礙者日主題「多元參與、共融共好」與身心障礙者權利公約（CRPD）精神，運用公益彩券盈餘分配基金，於15日在市府表揚傑出身心障礙人士、模範家屬、績優服務和推行有功人員共26名，副市長劉和然代表侯友宜市長轉達祝福，並引用侯市長在政見發表會中一句話「施政絕對不能遺忘任何一個人！」以此勉勵在場所有人士。

劉和然在聽了模範身心障礙者家屬鄒茂琳分享：「不要害怕別人眼光！」有感而發表示，他是老師出身，早期學校會將身心障礙者集中一個班級上課，以方便照顧，但現在是正常編班，融入每一個班級內，讓同學學習多元和包容，這便是時代的進步。他也舉市長侯友宜推動全齡共融公園，目的便是讓大家都能受到平等對待，共融共好。

鄒茂琳從事清潔工作退休，他的兒子從小罹患重度自閉症，孩子6歲時媽媽就往生，他單親拉拔到今年38歲。他表示，孩子半夜發高燒，他抱著往醫院跑，整整一個月住院治療，堅持永不放棄；他說，照顧小孩就像在種花，必須小心栽培；他用台語說「要給小孩一片牆壁，讓他可以倚靠！」因此他呼籲在場的身心障礙者家長「出門不要怕別人的眼光」。他非常感謝樂康家庭資源中心社工林俐妏的協助，帶領參觀孩子未來的照顧機構，因為他已70多歲了，擔心孩子未來的照顧問題。

後天罹患小兒麻痺症的廖彩雲，和先生蔡佳諺育有3位兒女，蔡佳諺擔任新北市身心障礙者游泳協會總幹事，鼓勵她學習游泳，廖彩雲克服困難，不僅學會，還拿到救生員和教練雙證照，並加入了紅十字會水安工作大隊，守護大豹溪水域安全。她說在路上教CPR，在水上教急救，以推動「雙安」。今年暑假，她和協會還帶領60位身障者參加泳渡日月潭下水活動。

獲得推行身心障礙福利服務有功人員吳玉媛擔任社工已36年，她原已退休，但在7年多前發生八仙塵爆，她重返陽光基金會服務，並在627專管中心和新北市新莊陽光重建中心協助。她分享表示，法令規章近幾年對於身心障礙者越來越友善，無障礙環境也提升許多。她也感謝侯友宜市長響應陽光基金會推動的臉部平權運動，例如履歷表不貼照，讓身障者能順利應徵就業。

社會局長張錦麗表示，新北市身心障礙者有17萬餘人，其中男性佔55%，女性佔45%，女性身心障礙者擔任家庭主要照顧者角色仍佔多數，新北市將持續佈建服務資源，以減輕女性照顧者負擔。

表揚活動中並邀請身心障礙街頭藝人馬惠美、視障者廖翊婷和陳諾者等彈唱，帶來心花開、隱形的翅膀等感性歌曲。

更新時間 : 2022-11-15 17:57 GMT+08:00

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