（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）新冠肺炎持續延燒，本土確診數累計破800萬人，約2成患者後出現「長新冠」症狀，凸顯做好自我照護的重要性，但據調查顯示，國人認知和行為卻不如預期，甚至放任病情惡化。面對「後疫情時代」來臨，柳朋馳醫師提醒，應保持適度運動、充足睡眠、營養均衡，並適時補充必須營養素，都有助於提升自我免疫力。

根據2022年自我照護習慣調查顯示，4成民眾未曾聽說過自我照護，更有9成民眾曾經遇病症卻不處置，甚至9成2民眾曾出現疼痛症狀不處置。另有5成民眾曾因出現感冒狀況不處置，導致影響日常作息，更有3成5症狀未見好轉甚至持續惡化。

為何國人無法做到自我照護呢？調查顯示，分別有7成多的民眾因不了解非處分用藥的成分、功能以及不清楚自身狀況，不敢自行買藥而導致症狀惡化和影響生活品質。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，民眾不僅未及時處置與安全用藥，在預防的部份也令人擔憂。必須營養素是預防與穩固免疫防線重要關鍵，但根據2022年國健署發佈國民營養健康狀況調查，民眾在8種支持免疫力的營養素中，至少3種攝取量不足，分別為維他命D、維他命E及鋅。

柳朋馳提醒，民眾平時應多了解自身健康狀況，例如定期健康檢查，若有特殊疾病或需求，可在醫師診斷、建議下使用單方營養補充劑來補充體內營養素的不足，若單純只是想補足日常飲營不均的問題，則建議食用複方營養補充劑，如綜合維生素。另外，維持充足睡眠、規律運動等正常生活作息都有助於提升免疫力。

面對國內「口罩令」即將鬆綁，柳朋馳表示，口罩令是政府防疫政策的大方向，若未來沒有強制戴口罩，則回歸到個人化選擇，民眾仍可評估自身健康況狀，選擇是否配戴口罩，若較沒有把握或不自知的人，可持續戴口罩來做好自我防護。

調查：台灣民眾逾9成放任病情惡化 醫提醒：做好自我照護有助提升免疫力