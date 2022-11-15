（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美中拜習會14日在印尼登場，試圖為印太緊張情勢降溫，而與此同時，地球的另一端，也有一場美俄情報頭子的重要會晤。值俄烏戰爭陷泥淖之際，美方正透過各種管道，打消俄國的核武意圖。

BBC報導，美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）與俄國對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）在土耳其首都安卡拉會面，是俄國侵略烏克蘭以來雙方最高層級接觸。

克里姆林宮表示，這場會面是由美方起頭，白宮則強調，此次會面並非是為了私下進行終戰談判，而是再次向俄方警告「動用核武的後果」，並談及俄國不當關押美國公民一事。「美國會堅守原則，要談烏克蘭就會納入烏克蘭。」

自俄方動輒拿核武來威脅，美國便一再厲聲言明不得使用戰術核武，否則後果自負。俄國總統普丁（Vladimir Putin）9月時指控西方意欲摧毀俄國，將「動用一切可能的手段」保護國土。外界將此言解讀為祭出核武的隱晦說法。

美國前CIA局長之前曾向媒體表示，若俄國採核武攻擊，俄軍將被殺個片甲不留。美國國防部長也曾就此事罕見與俄國防長談話。至於拜登與習近平這兩大強權領袖，昨日在峇里島見面時，更挑明了立場，反對使用核武，或以核武作為要脅，對俄國施加壓力。

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情治高官的一項重點工作，是進行秘密、檯面下的溝通，而深諳俄國事務的伯恩斯，正是美俄談判的理想人物。伯恩斯會說俄語，曾於2005年至2008年任美國駐俄大使。

CIA向來不會就局長的海外任務作出任何說明，因此二人究竟談了什麼，無從得知，但此會晤的時機，正是俄軍受挫，全面撤出赫松市（Kherson）之後，外界因而對俄方的下一著棋會怎麼走，高度關注。

誠然，納雷什金在莫斯科的地位，大不如伯恩斯在華府的地位，畢竟他並非普丁心腹，也曾在俄烏大戰前夕遭到普丁羞辱。然而，美方官員希冀能透過這類面對面會晤，摸清克里姆林宮到底葫蘆裡賣什麼藥。

【俄烏戰爭】美俄情報頭子罕見會晤 駁斥秘密和談說



美國中情局（CIA）局長伯恩斯（圖／美聯社）



俄國對外情報局局長納雷什金（圖／美聯社）