世界人口於今日突破80億　印度料於2023年超越中國成人口第一大國

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據聯合國預估，世界人口於今（15）日突破80億。

據聯合國預估，於全世界的80億人口中，亞洲人口多達44億，代表著全世界有超過一半的人口生活於亞洲。另外，聯合國原先預測印度今年人口將超越中國，但第一名依然是中國的14億，但聯合國也表示，印度人口超越中國人口只是時間問題，目前中國人口為約14億5千2百萬人，而印度為14億1千2百萬人。中國目前面臨著少子化問題，印度人口預計將於明年超越中國。

聯合國也預測，世界人口將在2037年突破90億，2058年時突破100億，新增的人口數中半數以上將集中於剛果、衣索比亞、印度、埃及、奈及利亞、巴基斯坦、菲律賓及坦尚尼亞等八國。目前13億人口的非洲，在不久後的將來將增加至25億人。聯合國警告，由於人口上升，溫室氣體排放量據增、氣溫上升，將造成氣候異常及糧食不足問題。

隨著氣候變化帶來乾旱問題，再加上烏俄戰爭導致糧食物價暴漲，許多國家正面臨著飢餓問題。據聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme, WFP）統計，去年全世界約有8億2,800萬人陷入了飢餓困境，其中大部分為非洲國家，南蘇丹總人口數的三分之二人口（780萬人）明年也將可能陷入嚴重的饑餓狀態。