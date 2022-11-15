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台灣中科院旋翼無人機首度展示: 可動態起降、耐6級強風　劍翔反輻射無人機•最遠打擊距離1千公里

為強化不對稱戰力，中科院研製「劍翔」反輻射無人機，中科院航空所長齊立平15日說明，這款無人機若直線飛行，最遠打擊距離可達1000公里，俯衝時速更可達500到600公里左右。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/15 15:33
國防部15日安排媒體參訪國家中山科學研究院航空研究所，了解軍用無人機發展狀況，圖為「劍翔」反輻射無人機。中央社

國防部15日安排媒體參訪國家中山科學研究院航空研究所，了解軍用無人機發展狀況，圖為「劍翔」反輻射無人機。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中科院今天(15) 展示軍用旋翼型無人機動態起降，具備一鍵起飛、自動降落等功能，且導控半徑大於30公里、滯空時間大於1小時，可耐6級強風，將肩負近海與岸陸地區戰術偵察、監視任務。

台灣中科院旋翼無人機首度展示: 可動態起降、耐6級強風　劍翔反輻射無人機•最遠打擊距離1千公里

中科院15日邀請媒體參訪軍用無人機發展狀況，解說人員指出，「劍翔」反輻射無人機體型小、機動性高、滯空時間長，且不需要跑道，是放在發射箱內並堆疊在發射車上，最多有12架無人攻擊機。中央社

台灣中科院旋翼無人機首度展示: 可動態起降、耐6級強風　劍翔反輻射無人機•最遠打擊距離1千公里

上圖為軍用旋翼型無人機升空監偵。中央社

台灣中科院旋翼無人機首度展示: 可動態起降、耐6級強風　劍翔反輻射無人機•最遠打擊距離1千公里

國家中山科學研究院15日邀請媒體參訪軍用無人機發展狀況，並由專人講解、操作展示軍用旋翼型無人機動態起降。中央社

台灣中科院旋翼無人機首度展示: 可動態起降、耐6級強風　劍翔反輻射無人機•最遠打擊距離1千公里陸軍司令部預計以新台幣7億7998萬餘元向中科院採購50套「戰術型近程無人飛行載具」（旋翼機型），陸軍參謀長章元勳日前表示，111年已解繳14套；無人機操作手在中科院協助下，共115員通過民航局證照測試，完成國家級認證。

國家中山科學研究院今天邀請媒體參訪軍用無人機發展狀況。中科院簡報指出，旋翼機型無人機載重能力高、懸停時間長、可定點長時間監控，抗天候能力佳，可耐6級強風，且具備自主起降、雙機導控與即時影像傳輸等功能，將肩負近海與岸陸地區戰術偵察與監視，並可介接、國軍情傳系統。

中科院航空所長齊立平指出，這款無人機的導控半徑大於30公里、滯空時間大於1小時，目前量產交裝進度正常，可增強國軍視距外即時偵察和目獲能力。現場官兵也示範一鍵起飛、航線自動飛行、定點停旋目標偵蒐、一鍵歸航自主降落等功能。

為強化不對稱戰力，中科院研製「劍翔」反輻射無人機，根據中央社，中科院航空所長齊立平今天說，這款無人機若直線飛行，最遠打擊距離可達1000公里，俯衝時速更可達500到600公里左右。

劍翔無人機在民國108年國防工業展首度亮相，由國家中山科學研究院研製，劍翔分為無人「攻擊」載具與無人「誘標」載具兩種型式，前者反制敵方飛彈陣地及雷達站，後者反制誘敵雷達開機搜索，預計114年完成生產104架。

齊立平簡報時表示，反輻射無人機主要任務是進行雷達輻射訊號偵蒐與攻擊，攻擊距離大於1000公里、滯空時間大於5小時，可有效壓制中共沿岸、內陸或海上各式雷達，目前量產交裝進度正常。

中科院人員解說時指出，「劍翔」無人機體型小、機動性高、滯空時間長，且不需要跑道，是放在發射箱內並堆疊在發射車上，最多有12架無人攻擊機，從車輛放列、發射及搬收，都可在短時間內完成，提升作戰靈活性及武器系統存活度。

至於「劍翔」反輻射攻擊無人機的攻擊距離，齊立平表示，直線飛行可到1000公里以上，因為它是屬於出去要作戰、是不回收的，最遠打擊距離可達1000公里，如果飛行500公里的話，代表還有500公里的裕度可在目標區上空盤旋；飛行時速約200多公里，俯衝時速更可達500到600公里左右。

另外，現場也展示「騰雲」大型無人機，中科院簡報指出，這款無人機具衛星導控的中高度、長滯空、多酬載等特性，且具備自主起降、多重導控鏈路與地面聯網導控功能；並可攜掛電子光學、紅外線、合成孔徑雷達、電子偵蒐、語音航管通訊等酬載，可提供遠距即時監偵情資，發揮早期預警功效。

中科院表示，「騰雲」大型無人機主要任務是遠距目標與電子情資偵蒐，導控半徑大於1100公里、滯空時間大於20小時，使國軍無人機具備衛星導控能力，目前已完成研發測評，在明年完成作戰測評後，將依空軍需求啟動量產。

台灣中科院旋翼無人機首度展示: 可動態起降、耐6級強風　劍翔反輻射無人機•最遠打擊距離1千公里

國防部15日安排媒體參訪國家中山科學研究院航空研究所，了解軍用無人機發展狀況，中科院表示，「騰雲」大型無人機(上圖與下圖) 主要任務是遠距目標與電子情資偵蒐。中央社

台灣中科院旋翼無人機首度展示: 可動態起降、耐6級強風　劍翔反輻射無人機•最遠打擊距離1千公里

齊立平受訪時也說，銳鳶二型無人機是中科院內自有資金，隨飛彈打擊距離不斷增加，滯空時間、偵測時間要適度提升、調整，所以正在進行銳鳶二型研發，很快會有成果，時機成熟會再對外說明。

媒體關注，中科院與國內廠商合作開發在地化生產零組件，如何排除使用中國製零件。齊立平說，所有與中科院合作的廠商都會做企業背景調查，證明沒有中資介入、沒與中國做大量生意，相關進出人員都有安全查核，來標案時也有保密切結、提供來源證明等，再經監審單位重重把關，不會有中國製造元件的狀況。

台灣中科院旋翼無人機首度展示: 可動態起降、耐6級強風　劍翔反輻射無人機•最遠打擊距離1千公里

國家中山科學研究院15日邀請媒體參訪軍用無人機發展狀況，圖為現場展示的銳鳶I型無人機。中央社
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