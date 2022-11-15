（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增18,558例COVID-19確定病例，分別為18,509例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增43例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增的個案較上周二減少6,426 例，下降約 25.8%，目前整體疫情呈現下降趨勢。



指揮中心表示，今日新增之18,509例本土病例，為8,565例男性、9,934例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(2,742例)，高雄市(2,569例)，臺中市(2,064例)，臺南市(1,894例)，臺北市(1,709例)，桃園市(1,708例)。



指揮中心指出，今日新增43例本土病例死亡個案，為26例男性，17例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月15日至11月11日，死亡日期介於10月14日至11月12日。





指揮中心說明，今日新增49例境外移入個案中，為24例男性，25例女性；年齡介於20多歲至90多歲以上，自新加坡(1例)移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年10月15日至11月14日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,069,442例確診，分別為37,023例境外移入、8,032,365例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計13,645例COVID-19死亡病例，其中13,628例本土，另17例為境外移入。

11/15台灣本土+18,509例／死亡+43例 累計病例數破 800 萬例 全台逾1/3確診