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【拜習會】承諾改善美中關係、恢復氣候談判 前亞太助卿：不預期相互尊重核心利益

前美國國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）分析指出，儘管拜習個人交情深厚，當面交流有助化解疑慮，但無法預期兩人會放鬆各自重心，或開始展現尊重對方口中的核心利益。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/15 12:28
美國總統拜登與中國領導人習近平14日面對面會談，台灣問題成重大分歧。（圖／美聯社）

美國總統拜登與中國領導人習近平14日面對面會談，台灣問題成重大分歧。（圖／美聯社）

（ 台灣英文新聞／國際組 綜合報導）舉世矚目的拜習會14日於印尼舉行，約三小時的會談中，雙方達成反對核戰、恢復氣候談判等共識，然台灣問題仍是中美最大分歧，儘管雙方審慎緩和雙方處於巔峰的緊張關係，紐時表示，中美仍難掩飾相互猜忌。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國領導人習近相識逾十年，本次會談與上次相隔五年，這也是兩人首次以中美領導人的身分對談。雙方皆提早到場，笑容滿面的握手寒暄，竭力營造出融洽友好的氛圍。然而紐時分析，儘管雙方竭力淡化衝突，欲修復美中關係，並做出承諾，甚至恢復因８月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而中斷的氣候變遷談判。

此外，拜習兩人也就北韓問題、烏克蘭危機交換意見，兩人重申「同意永遠不該打核戰」。美中雙方也同意，雙邊外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商，並就經貿議題開展雙邊對話協調。此外，兩人也承諾讓兩國官員更常會面交流，美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）計畫於明年訪問中國，跟進雙方元首交流的成果。

拜登於更於會後記者會上表態，相信沒有必要打新冷戰。雙方看似一團和氣，然而對於台灣的未來與軍事、技術限制等重大分歧，中國與美國依然相互猜忌。

台灣問題是拜習會重點，拜登強調美國一中政策不變，反對任何一方片面改變現狀、維護台海和平穩定符合世界利益的立場，拜登也警告中國，若持續威脅區域穩定，最終可能危及全球經濟；習近平則直指，台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線，北京希望看到並始終致力於保持台海和平穩定，台獨與台海和平穩定「水火不容」，並聲稱拜當多次表示不支持台獨。

報導分析，拜登與習近平都釋出負責任競爭，避免衝突的信號，然在牽扯中國核心利益的台灣問題上，雙方並無共識。報導引述曾於拜登擔任副總統時陪同會見習近平的前美國國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）分析指出，儘管拜習個人交情深厚，當面交流有助化解疑慮，但沒有理由預期兩人會放鬆各自重心，或開始展現尊重對方口中的核心利益。

台灣外交部發言人歐江安今日針對拜習會做出回應，她表示拜登表達美國的「一中政策」沒有改變，美國反對任一方片面改變台海現狀，維持台海和平穩定符合全球利益；美國反對中國對台採取脅迫及日益具侵略性的行徑、破壞台海和平穩定，並危害區域安定與全球的繁榮。對於拜登利用與中國領導人會晤的場合，再一次公開表達美國對維持台海和平穩定的堅定支持與對台灣的安全承諾，外交部表達肯定與誠摯感謝。

歐江安也指出，拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的安全承諾「堅若磐石」；而自本年8月以來，更多次利用各種國際場合單獨或聯合理念相近國家發表聲明，展現國際社會對維繫台海和平穩定的共同立場；包括在本月13日美國與澳洲雙邊領袖會談，以及美國、日本、韓國三邊領袖會談中，均重申維護台海和平穩定的重要性。

歐江安強調，台灣作為印太地區負責任的民主陣營國家，在當前威權體制公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，台灣將持續積極強化自我防衛能力、深化台美安全夥伴關係，並與理念相近國家緊密合作，共同對抗威權體制的脅迫，維護台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮，捍衛以規則為基礎的國際秩序。
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