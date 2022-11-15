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規模史上最高！DigiAsia 2022 數位亞洲大會11/17台北登場　

籌委會會長盧炳勳表示，本屆主題之所以叫做「Web3 Rhapsody（Web3狂想曲）」，即是希望藉由海內外超狂的國際級講師分享嶄新趨勢與觀點，帶大家一起衝上Web3浪頭，再創數位行銷的新高峰。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/15 12:34
圖片由TAAA提供

圖片由TAAA提供

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）隨著疫情管制日漸鬆綁，亞洲地區每兩年舉辦一次，最具指標的數位與行銷盛會DigiAsia（數位亞洲大會）以「Web3 Rhapsody 狂想曲」為題，將自11月17日起，一連三天在台北花博公園流行館展開，預計有來自台灣、日本、德國、美國、加拿大、韓國等20位以上的專家參與開講。

DigiAsia由亞洲廣告聯盟(Asian Federation of Advertising Associations）授權台北市廣告代理商業同業公會主辦（TAAA），自2014年以來每兩年舉辦一次的「DigiAsia數位亞洲大會」，今年邁進第五屆。

TAAA表示，今(2022)年，該活動並邀集台灣七大傳播公協會(KAAA、IAA、4A、MAA、DMA、TIPRA及AMT)共同主辦，以貼近數位產業與創新創業趨勢，整合人文、科技並融合創意，加上講題的豐富度或國際講者的參與，都將呈現有別以往的規格，是今年底台灣行銷界的最大盛事之一。

籌委會會長盧炳勳表示，過去數年因Covid-19疫情之故，全球在Web3（第三代互聯網）的概念上發展得日趨成熟，該屆主題之所以叫做「Web3 Rhapsody（Web3狂想曲）」，即是希望藉由海內外超狂的國際級講師分享嶄新趨勢與觀點，帶大家一起衝上Web3浪頭，再創數位行銷的新高峰。

盧炳勳接著說，DigiAsia 2022創造了過去前所未有的三大特點，分別是（一）聚集行銷創意、國際媒體平台與新創科技業者同台飆講；（二）擴大從線上到實體，結合論壇、沉浸虛擬展演，無縫式的極致體驗；（三）以Web3為起點，空投紀念NFT，以觀眾為主角，打造新知、學習、體驗、娛樂合而為一的數位行銷交流殿堂。

亞洲廣告聯盟主席Srinivasan K Swamy表示，DigiAsia 數位亞洲大會已成為亞洲的「首選」數位行銷活動，其充分展現了技術的快速發展，為行銷人員、消費者、媒體和代理機構帶來了快速的創新和體驗，同時作為國際數位專業人士展示其尖端技術創新以及參與、互動、分享學習和經驗的平台。

主辦單位表示，2022 DigiAsia的議題聚焦在「Media & Creative」、「Social & Experience」、「Economy & Application」，探討數位生活體驗、媒體行銷的解決方案以及科技技術創新與應用。隨著Web3的環境及發展日益蓬勃，虛擬實境、動態捕捉技術演進，引發大眾好奇；而諸如AR、VR、XR、Metaverse、Crypto Economy、NFT、Immersive Entertainment、Gaming 等應用，影響著廣告、媒體與行銷相關產業的未來，更可能加速創造各種新商業與消費模式。

大會規劃逾20場的精采講座，邀請Yahoo、Meta、Google、LINE等四大數位媒體平台霸主，還有科技創新先驅HTC VIVE、全球最大廣告公司dentsu電通、日本跨國際性廣告公司HAKUHODO博報堂、臺灣首屈一指的媒體經銷商cacaFly…等國內外專家齊聚分享經驗。三天的國際性趨勢分享中，也展現台灣在5G科技應用軟實力，全程採用來自VM-Fi的AI即時翻譯技術。

最後，大會現場與活動結合虛實體驗，主辦單位將空投1080款變化的大會紀念NFT 給與會者，希望以Digibaby的好奇心，陪伴與會者探索 WEB 3 世界。一樓會場設有品牌展區，包含：Yahoo、HTC、LINE、Red Pill Lab、OSENSE、天衍互動、方略電子、Demiverse及MaiCoin Group等；二樓沉浸體驗區則邀請到Yahoo打造虛擬的攝影棚讓觀眾一置身其中就充滿超越想像的主角感受及Meta打造沉浸式AR、VR體驗；並為無法親臨現場的觀眾，打造線上虛擬展廳與直播廳。
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