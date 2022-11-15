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破億神曲製造機！英倫天團Clean Bandit台灣首場演唱來囉　11/18準時線上搶票

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/15 11:38
破億神曲製造機英倫天團Clean Bandit台灣首場演唱會年底登場！(圖翻攝自Clean Bandit臉書)

破億神曲製造機英倫天團Clean Bandit台灣首場演唱會年底登場！(圖翻攝自Clean Bandit臉書)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)英倫天團Clean Bandit出道10年首次來台，將於12月29日新北ZEPP NEW TAIPEI舉辦演唱會，票券將於11月18日12:00正式開賣。

有破億神曲製造機之稱的Clean Bandit以〈Rather Be〉等曲讓全球舞客迷戀不已，在發表將近10年後的今天依舊是派對熱播歌曲，找來鐵肺歌姬Jess Glynne 主唱，斬獲殊榮無數：除了在英國等11個國家拿下排行冠軍，更在2015年獲得葛萊美最佳舞曲錄音肯定，Sean Paul、Anne Marie、Ellie Goulding 等歌手都搶著合作。

您一定都聽過！Clean Bandit擅長結合電子音樂及古典樂更善用引人入勝的MV吸睛，他們在YouTube上共有8首作品破億點閱，累計超越63億次！〈Rather Be〉在YouTube上累計8億點閱；〈Rockabye〉與〈Symphony〉則分別到達27億與11億的驚人觀看次數！


(影/Youtube)


(影/Youtube)

Clean Bandit的多元文化不但呈現在音樂上也在影像上，譬如〈Rather Be〉的MV是以日本為背景，而〈Symphony〉則講述一對男同志愛侶天人永隔的故事。他們也曾與台灣文化街舞團T.S.D鐵四帝文化藝術團隊聯手，創作〈清潔的盜賊 X 鐵四帝文化藝術創意團隊─2019白金冠軍組曲 概念MV [台灣版]〉；透過家將、街舞與電子花車等元素，結合東西文化，用音樂讓世界看見台灣。

Clean Bandit由三位團員組成，主唱兼大提琴手Grace Chatto、鍵盤手DJ Jack Patterson、鼓手 Luke Patterson，Jack Patterson還是Shawn Mendes與Camila Cabello熱播夯曲〈Senorita〉的聯合作曲家，創團至今14年後，他們終於回應台灣樂迷的殷殷期盼，將在12月29日星期四Clean Bandit全員到齊，現身於新北市新莊宏匯廣場八樓的「ZEPP NEW TAIPEI」，帶來《2022 Clean Bandit『清潔的盜賊』台灣首場演唱會》。

破億神曲製造機！英倫天團Clean Bandit台灣首場演唱來囉　11/18準時線上搶票
(圖翻攝自Clean Bandit臉書)


(影/Youtube)

節目資訊

演出日期：2022/12/29 (四)
入場時間：18:30 (實際入場時間以臉書公告為準 https://www.facebook.com/FREZZ.tw)
演出時間：20:00 (實際活動時間以臉書公告為準 https://www.facebook.com/FREZZ.tw)
演出地點：Zepp New Taipei
演出地址：新北市新莊區新北大道四段3號8樓
啟售時間：2022/11/18 (五) 中午12點
購票方式：KKTIX及全台全家便利商店
票價：1樓搖滾區NT$3,800 / 2樓座位區NT$3,400 / 2樓站席區NT$2,800
網站：https://nihocreative.kktix.cc/events/ea7c617e?fbclid=IwAR0bdbeq3JAAKqwlLd7itz0OUcbmEWV6C8AXBJ97dQIOwOKp99H11GZJ1P8
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更新時間 : 2022-11-15 11:51 GMT+08:00

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