尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)睽違6年!荷蘭電音DJ界天才Hardwell將於台灣演出,票價時間一次看!

綜合報導,荷蘭「電音王者」Hardwell(硬威爾)2016年台北舉辦個人首場專場「I Am Hardwell-UNITED WE ARE 台北站」演出,創下戶外音樂節門票3天完售的紀錄,睽違6年將要再度登台,除了將帶來經典Big Room曲風外,也將呈現全新暗黑鐵克諾曲風。

經過4年沉澱,Hardwell於今年3月在美國邁阿密正式復出,吸引超過15萬名電音迷到場朝聖,也打破主辦的音樂節品牌歷年來線上直播觀看人數的紀錄,無論音樂作品及現場演出都是品質保證的他,數個月來不斷釋出最新單曲,第2張全新錄音室專輯於9月正式上架,截至今日多首新專輯歌曲都已在Spotify上達到四百萬次播放次數。

Hardwell於臉書分享新專輯製作花了3 年,每天每小時都在做音樂,這是迄今為止他創作過的最個人化的音樂。



Hardwell新歌Rebels Never Die。(影/YouTube)



(Super Chill Events提供)

連兩屆世界百大DJ冠軍得主Hardwell曾與蔡依林合作推出單曲〈We Are One〉,混音英國天團Coldplay (酷玩樂團) 的經典歌曲〈A Sky Full of Stars〉,25歲就獲得DJ MAG全球百大DJ第一名,其中混音作品〈Bella Ciao〉更達8,200萬次點閱。



We Are One。(影/YouTube)



Bella Ciao。(影/YouTube)

Hardwell將於12月18日將在台北大佳河濱公園與電音迷久別重逢,門票將於11月16日上午11點28分在KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort機台開賣。

《Hardwell REBELS NEVER DIE - World Tour Taipei》詳細活動資訊如下

活動時間:2022年12月18日 (日)

活動地點:台北市大佳河濱公園十號水門廣場

購票資訊:KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort機台

售票日期:2022年11月16日 (三) 上午11點28分

票種與票價:一般GA票與VIP 票。早鳥一般票GA 為2,600元、早鳥VIP 票3,800元;預售一般GA 票分兩階段販售,票價分別為3,000元/3,400元、預售VIP 票分兩階段販售,票價分別為4,000元/4,200元;現場一般票GA為4,200元、現場VIP票 5,000元,將於演出前十天公布是否販售。