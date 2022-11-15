Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/15 10:03
荷蘭電音DJ界天才Hardwell將於台灣演出。（Super Chill Events提供）

荷蘭電音DJ界天才Hardwell將於台灣演出。（Super Chill Events提供）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)睽違6年！荷蘭電音DJ界天才Hardwell將於台灣演出，票價時間一次看！

綜合報導，荷蘭「電音王者」Hardwell（硬威爾）2016年台北舉辦個人首場專場「I Am Hardwell-UNITED WE ARE 台北站」演出，創下戶外音樂節門票3天完售的紀錄，睽違6年將要再度登台，除了將帶來經典Big Room曲風外，也將呈現全新暗黑鐵克諾曲風。

經過4年沉澱，Hardwell於今年3月在美國邁阿密正式復出，吸引超過15萬名電音迷到場朝聖，也打破主辦的音樂節品牌歷年來線上直播觀看人數的紀錄，無論音樂作品及現場演出都是品質保證的他，數個月來不斷釋出最新單曲，第2張全新錄音室專輯於9月正式上架，截至今日多首新專輯歌曲都已在Spotify上達到四百萬次播放次數。

Hardwell於臉書分享新專輯製作花了3 年，每天每小時都在做音樂，這是迄今為止他創作過的最個人化的音樂。


Hardwell新歌Rebels Never Die。（影／YouTube）

尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！
（Super Chill Events提供）

連兩屆世界百大DJ冠軍得主Hardwell曾與蔡依林合作推出單曲〈We Are One〉，混音英國天團Coldplay (酷玩樂團) 的經典歌曲〈A Sky Full of Stars〉，25歲就獲得DJ MAG全球百大DJ第一名，其中混音作品〈Bella Ciao〉更達8,200萬次點閱。


We Are One。（影／YouTube）


Bella Ciao。（影／YouTube）

Hardwell將於12月18日將在台北大佳河濱公園與電音迷久別重逢，門票將於11月16日上午11點28分在KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort機台開賣。

《Hardwell REBELS NEVER DIE - World Tour Taipei》詳細活動資訊如下

活動時間：2022年12月18日 (日)
活動地點：台北市大佳河濱公園十號水門廣場
購票資訊：KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort機台
售票日期：2022年11月16日 (三) 上午11點28分
票種與票價：一般GA票與VIP 票。早鳥一般票GA 為2,600元、早鳥VIP 票3,800元；預售一般GA 票分兩階段販售，票價分別為3,000元/3,400元、預售VIP 票分兩階段販售，票價分別為4,000元/4,200元；現場一般票GA為4,200元、現場VIP票 5,000元，將於演出前十天公布是否販售。
Hardwell
荷蘭
電音
百大DJ
大佳河濱公園
電音迷
趴踢

相關新聞

荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
2022/11/01 17:47
管到國外去？中國傳在荷蘭設立2間「假警局」 對海外中國人審查、威脅
管到國外去？中國傳在荷蘭設立2間「假警局」 對海外中國人審查、威脅
2022/10/28 12:25
世界音樂節在台灣演出陣容揭曉！以莉高露、愛沙尼亞雙人組Puuluup嗨翻大佳河濱公園
世界音樂節在台灣演出陣容揭曉！以莉高露、愛沙尼亞雙人組Puuluup嗨翻大佳河濱公園
2022/10/12 11:59
尼加拉瓜與荷蘭斷交 拒絕美國新任大使入境
尼加拉瓜與荷蘭斷交 拒絕美國新任大使入境
2022/10/01 15:52
現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一
現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一
2022/08/29 12:40

更新時間 : 2022-11-15 10:19 GMT+08:00

最受歡迎

【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
「航站情緣」真實人物心臟病逝於法國機場　18年機場生活成傳奇
「航站情緣」真實人物心臟病逝於法國機場　18年機場生活成傳奇
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
高雄人有得逛了！唐吉軻德高雄店2023年底開幕 佔地千坪將成全台最大門市
高雄人有得逛了！唐吉軻德高雄店2023年底開幕 佔地千坪將成全台最大門市
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣