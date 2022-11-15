尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)睽違6年！荷蘭電音DJ界天才Hardwell將於台灣演出，票價時間一次看！

綜合報導，荷蘭「電音王者」Hardwell（硬威爾）2016年台北舉辦個人首場專場「I Am Hardwell-UNITED WE ARE 台北站」演出，創下戶外音樂節門票3天完售的紀錄，睽違6年將要再度登台，除了將帶來經典Big Room曲風外，也將呈現全新暗黑鐵克諾曲風。

經過4年沉澱，Hardwell於今年3月在美國邁阿密正式復出，吸引超過15萬名電音迷到場朝聖，也打破主辦的音樂節品牌歷年來線上直播觀看人數的紀錄，無論音樂作品及現場演出都是品質保證的他，數個月來不斷釋出最新單曲，第2張全新錄音室專輯於9月正式上架，截至今日多首新專輯歌曲都已在Spotify上達到四百萬次播放次數。

Hardwell於臉書分享新專輯製作花了3 年，每天每小時都在做音樂，這是迄今為止他創作過的最個人化的音樂。



Hardwell新歌Rebels Never Die。（影／YouTube）



（Super Chill Events提供）

連兩屆世界百大DJ冠軍得主Hardwell曾與蔡依林合作推出單曲〈We Are One〉，混音英國天團Coldplay (酷玩樂團) 的經典歌曲〈A Sky Full of Stars〉，25歲就獲得DJ MAG全球百大DJ第一名，其中混音作品〈Bella Ciao〉更達8,200萬次點閱。



We Are One。（影／YouTube）



Bella Ciao。（影／YouTube）

Hardwell將於12月18日將在台北大佳河濱公園與電音迷久別重逢，門票將於11月16日上午11點28分在KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort機台開賣。

《Hardwell REBELS NEVER DIE - World Tour Taipei》詳細活動資訊如下

活動時間：2022年12月18日 (日)

活動地點：台北市大佳河濱公園十號水門廣場

購票資訊：KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort機台

售票日期：2022年11月16日 (三) 上午11點28分

票種與票價：一般GA票與VIP 票。早鳥一般票GA 為2,600元、早鳥VIP 票3,800元；預售一般GA 票分兩階段販售，票價分別為3,000元/3,400元、預售VIP 票分兩階段販售，票價分別為4,000元/4,200元；現場一般票GA為4,200元、現場VIP票 5,000元，將於演出前十天公布是否販售。