【金馬59】10大必看亮點！張孝全睽違10年角逐影帝　《咒》催生史上最年輕入圍者

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)金馬59將於明（19）日登場，以下為台灣英文新聞整理出的10大亮點！有興趣的讀者可收看明晚轉播，或親自國父紀念館幫入圍者加油打氣。

「金鐘影后」謝盈萱主持人



形象影片。（影/YouTube）

本屆典禮將由金馬影后謝盈萱主持，由電影《孤味》導演許承傑操刀的金馬形象影片也由謝盈萱一人分飾四角，帶觀眾重返「孤味的多重宇宙」。

張孝全隔10年爭影帝



(圖擷取自罪後真相Facebook)

張孝全以犯罪懸疑電影《罪後真相》將和林家棟、黃秋生、張繼聰及游安順角逐影帝寶座，此次為張孝全第4次入圍金馬獎，也是時隔10年再度角逐影帝。

【金馬59】入圍名單亮點搶先看！

《智齒》入圍最多



《智齒》劇照劉雅瑟及林家棟。(圖/華映娛樂)

香港警匪動作電影《智齒》由林家棟及劉雅瑟領銜主演，入圍 14 獎大獎有望成為大贏家，緊追在後的為台灣恐怖片《咒》、《一家子兒咕咕叫》入圍13項；《智齒》導演鄭保瑞及《咒》柯孟融將角逐最佳導演。

《智齒》改編自中國小說家雷米的同名短篇小說，講述一宗連環兇殺案引起的、有關命運與救贖的悲劇故事。爲配合影片基調，全片鏡頭均以黑白作爲主色調。

史上最年輕「最佳新演員」入圍者

年僅6歲的黃歆庭於《咒》飾演女兒陳樂瞳（朵朵）一角入圍「最佳新演員」，成為史上最年輕的提名者，將和《我吃了那男孩一整年的早餐》男星周興哲共同角逐獎項。

《咒》改編自台灣真實事件，全台票房已突破1億，今年6月登上Netflix短短數小時就引起強烈迴響，名列該評台全球電影榜前10名。

入圍「最佳男女配角」的韓星鄭東煥、星國女星洪慧芳來台

以《花路阿朱媽》強勢問鼎今年「最佳男配角」的韓星鄭東煥曾演出過《繼承者們》、《德魯納酒店》等知名韓劇，有「父親專業戶」鄭東煥此次詮釋迷人的暖男大叔，和飾演女主角的新加坡女演員洪慧芳有精彩對手戲，雖然語言不通但默契十足，洪慧芳更是在從影近40年後首度演出電影女主角，此次演出勇敢追夢的家庭主婦，兩位都抵台出席頒獎典禮。

頒獎嘉賓黑木瞳

今年頒獎嘉賓邀請到日本電影金像獎最佳女主角獎， 日本電影金像獎最佳新人獎的黑木瞳，還有坎城金棕櫚導演是枝裕和、金馬影帝張震、金馬影后張艾嘉等。

A-Lin＆李玖哲獻唱

A-Lin曾以《比悲傷更悲傷的故事》主題曲〈 有一種悲傷〉入圍第56屆最佳原創歌曲，也曾在金馬舞台表演過，當天將演唱第52屆 金馬獎最佳原創電影歌曲《太陽的孩子》的〈不要放棄〉及〈RO MADIW 一起來唱歌〉；李玖哲將為「 追思逝世影人紀念」獻唱。

柯震東入圍「最佳新導演」



(圖截自金馬影展Facebook)

柯震東以處女座《黑的教育》（Bad Education）首度入圍最佳新導演提名，將和《白日青春》劉國瑞、《花路阿朱媽》何書銘、《查無此心》曾英庭、《海鷗來過的房間》孔慶輝角逐大獎。

金馬聯名商品



(圖擷取自馬丘官網)

金馬每年的聯名商品都很精彩，今年推出馬丘麻將精裝組金馬59聯名款，內含金馬馬丘麻將1副、金馬 59 紀念麻將1張、玫瑰金方向環1個等，預購期間享獨家優惠現折$300元，一組為新台幣$4,880元，限量發行自11/21起分批出貨。

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必看紅毯＆頒獎典禮

頒獎地點｜國父紀念館

星光大道｜11/19 17:30 - 19:00

頒獎典禮｜11/19 19:00 - 23:30

電視轉播｜台視

網路轉播｜MyVideo影音、LINE TODAY、金馬獎YouTube

海外轉播｜新加坡Hub都會台、馬來西亞Astro