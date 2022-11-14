【拜習會密談3小時結束 會談內容曝】拜登重申：反對任何一方單方面改變台海現狀

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國總統拜登與中國國家主席習近平於今（14）日傍晚於印尼峇里島會談，會晤總歷時3個小時又12分鐘。拜登重申，美國對一中政策不變，反對任何一方改變現狀，並強調維護台海和平穩定符合世界利益的立場。

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拜登（Joe Biden）今天利用在印尼峇里島（Bali）舉行20國集團（G20）領袖峰會的前夕，與習近平於17時36分進行雙邊會談，直到20時48分結束，歷時3小時又12分。這是拜登上任後兩人首度面對面會晤。

根據白宮於會後發布的新聞稿，拜登與習近平坦率談及各自在一系列議題的優先事項與意圖。拜登解釋，美國將繼續與中國激烈競爭，但兩國須負責任地不讓競爭轉為衝突，確保開啟開放的溝通管道。

拜登說，美中必須共同應對跨國挑戰，例如氣候變遷、債務減免在內的全球宏觀經濟穩定、健康安全與全球糧食安全，因這是國際社會所期盼見到的。

拜登與習近平同意授權重要資深官員在這些議題或其他議題上保持溝通。兩人也鼓勵雙方在現有機制上取得進一步進展，包括透過聯合工作組。

此外，拜登也針對中國在新疆、西藏與香港的作為以及更廣泛的人權問題提出關切，並強調「美國反對任何一方單方面改變現狀，維護台海和平穩定才符合世界利益。」

新聞稿提到，拜登代表美國提出反對，認為中華人民共和國對台灣採取脅迫性和日益侵略性的行動，破壞了台灣海峽和更廣泛地區的和平與穩定，並危及全球繁榮。

談到烏惡戰爭，拜登提出俄羅斯入侵烏克蘭以及威脅使用核武的不負責任行為。另外，拜登和習近平一致同意「永遠不該發生核戰，核戰也永遠不會獲勝」，同時強調反對「在烏克蘭使用或威脅使用核武器」。

最後，白宮預告，拜登與習近平同意美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將訪問中國，就各方面議題進行進一步討論。

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