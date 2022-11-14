台灣流感升溫　70歲男發病4天即死亡　重症累計3例 皆未打疫苗

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國內新增2名流感併發重症確定病例，均未接種過本季流感疫苗，其中1名個案發病4天死亡；此外，疾管署提醒，今年公費流感疫苗接種比去年踴躍，僅剩下約2成，再扣掉校園造冊接種學生，剩餘量恐更少，籲請65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群儘快接種。

疾管署今（14）日公布國內新增2名流感併發重症確定病例，其中1人發病4天即死亡，為70多歲男性，有慢性肺阻塞、高血壓、心臟病等慢性病，未接種過本季流感疫苗。

個案於11月5日發病，當天就入住加護病房，持續呼吸急促、呼吸困難及咳嗽，7日流感快篩，結果為A型流感陽性，給予流感抗病毒藥劑等治療，但仍不幸於11月9日不治，經病毒定序結果為A型H3N2。

另一名流感重症個案為1名未滿5歲幼童，沒有潛在病史，也沒有接種過本季流感疫苗，10月31日發病，11月2日症狀惡化安排入住加護病房，給予流感抗病毒藥劑，所幸症狀好轉，已於11月8日出院。

疾管署指出，本流感季累計3例流感併發重症確定病例，均感染H3N2且均未接種本流感季疫苗。

依監測資料顯示，副流感、呼吸道融合病毒、流感等呼吸道病毒於社區持續活動，流感病毒檢出以A型H3N2為主，另近1週門急診類流感就診人次略降，惟仍高於2020年及2021年同期；國際間北半球近三週流感活動漸增，美國較往年提前 1-2 個月進入高峰，加拿大亦逾流行閾值且高於往年同期，亞洲國家則多維持於季節水平，其中韓國有較明顯升高趨勢，目前主要流行型別均為A型H3N2。

另外，截至11月13日，本年度公費流感疫苗整體接種情形較去(2021)年同期提升，629萬劑公費流感疫苗已使用超過514萬劑，整體使用率已超過8成，籲請符合公費接種資格民眾及高風險族群儘速前往接種，建議民眾前往接種前可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，事先電洽院所確認後再前往，以免撲空且節省排隊等候時間。

台灣流感升溫 增1例發病4天即死亡 重症累計3例 皆未打疫苗