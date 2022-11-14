高雄市近3年工資成長六都第一名！擴大招商達8.91% 新北墊底

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）根據勞動部統計，近三年來六都「新制勞退平均提繳工資成長率」第1名由高雄拿下，成績為8.91％，北市則以8.64％達標，最低的是新北市6.67%，不過值得注意的是，非六都的新竹市與新竹縣包辦全台第1與第2，成長率分別為17.04%及9.72%。

六都當中高雄工資成長率最高，勞動局指出是因為高市近兩年積極推動產業轉型、招商引資有成，除有台積電、5G產業於本市設廠外，也帶動相關產業的衛星廠商進駐，帶動薪資成長及勞動條件優化，進而促進高雄市平均提繳工資提升。

高雄市長陳其邁今受訪回應，高雄營業銷售總額在去年達到5.57兆，包括服務業、製造業、農業成長都是六都最高，也是縣市合併以來最高點；今年1到8月也已經成長約9個百分點，若按此期程，今年就會突破6兆，再往前進步。

他也說，市府擴大招商參與公共建設投資，實質招商金額也超過5000億，勞工勞退薪資提撥就業人數在這3年也增加4.2萬人；從就業到薪資實質成長，都是市府的努力，也希望未來透過科技大廠、產業轉型、多元配套就業方案等增加競爭力，他樂觀表示「相信未來的高雄一定會更進步」。

工資高低排名方面，新竹市、縣分別以6萬8754元、5萬1046元高居全台平均提繳工資最好的縣市前二名，第三名是台北市的4萬9531元，其餘縣市都低於平均數的4萬2815元；竹科周邊的苗栗縣，平均提繳工資也來3萬9625元，接近新北市的3萬9947元。