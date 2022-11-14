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全台最高溜滑梯啟用囉！台中最新景點「馬卡龍公園」 小孩為之瘋狂

太平區垃圾掩埋場已重新打造成馬卡龍色系的主題特色公園，面積3.15公頃，工程總經費9,200萬元，啟用後引起小孩瘋狂，假日到公園體驗遊樂設施總要等上一陣子。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/11/14 17:54
10月29日啟用的馬卡龍公園擁有全台最高公園溜滑梯。（圖/台中市官網）

10月29日啟用的馬卡龍公園擁有全台最高公園溜滑梯。（圖/台中市官網）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全國公園中最高溜滑梯在台中！10月29日啟用的馬卡龍公園擁有11公尺溜滑梯、攀爬設施、彈跳床、鞦韆、籃球場及寵物專區等，有其他公園少見的特殊設計設施，超適合全家大小來放電、放鬆。

根據台中市政府，太平區垃圾掩埋場已重新打造成馬卡龍色系的主題特色公園，面積3.15公頃，工程總經費9,200萬元，啟用後引起小孩瘋狂，假日到公園體驗遊樂設施總要等上一陣子，不過平日人潮有明顯減少，家長不妨趁有時間帶小孩來遊玩。

台中市長盧秀燕說，馬卡龍公園最吸睛的是如漂浮於空中的遊戲塔，市府利用地形起伏，設置高度達11公尺的溜滑梯，遊戲塔內也設置多種挑戰攀爬設施，各項遊戲設施皆符合兒童遊戲場CNS國家標準，讓孩童在遊戲塔可以充分遊玩，家長也安心。

另外也有適合不同年齡層、行動能力的孩童盡情遊玩，市府利用地形變化設置細礫石坑、攀爬坡面，較為平緩的區域，規劃8組盪鞦韆，以減少一般公園排隊等候盪鞦韆遊戲的情形，行動不便兒童可使用輪椅旋轉盤、座椅式盪鞦韆、平面彈跳床及玩沙桌等共融遊具。

建設局長陳大田表示，除了遊戲場外，也規劃約590平方公尺的滑步車專屬場域，滑步車與腳踏車不同，滑步車並沒有踏板，讓孩童訓練身體穩定及下肢力量，場地規劃曲線髮夾彎道及多重山形設施，孩童可依自身能力增加挑戰難度，充分體驗速度快感。

由於馬卡龍公園顏色鮮豔，搭配起來繽紛可愛，也吸引年輕人到場拍照打卡，有些設施也可以讓體重較重的大人們體驗，像是共融式鞦韆和高塔遊樂區，一上去就像秒回到童年時光，再度體驗到純淨的快樂，如果餓的話，公園周邊也有許多餐車與攤販，有如小型夜市。

至於交通與開放時間，建設局表示，公園因應休憩人潮需求，規劃126格汽車停車格(6格為無障礙車位)及77格機車停車格(2格為無障礙車位)；也設置兩處陽光公廁，男女廁間比達1:4以上，空間分配更加友善，挑高的屋頂提供明亮通風的使用環境。

此外，另有獨立的親子友善空間與兒童專用洗手台，讓機能更加完善，使用更加便利，公園各項設施將開放民眾使用，其中，遊戲塔開放時間為上午8時至晚上8時，民眾可於開放時間來體驗全國公園最高溜滑梯。

全台最高溜滑梯啟用囉！台中最新景點「馬卡龍公園」 小孩為之瘋狂

全台最高溜滑梯啟用囉！台中最新景點「馬卡龍公園」 小孩為之瘋狂

(圖/台中市政府)
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更新時間 : 2022-11-14 19:04 GMT+08:00

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