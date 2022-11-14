2050農業淨零 臺灣丹麥三度合作舉辦國際研討會

畜牧產業如何面對氣候變遷挑戰與淨零排放趨勢？臺灣及丹麥一起來告訴您！我國與丹麥於2022年11月14日第三度合作辦理「2050年農業淨零—臺丹國際研討會III」，共有超過170人(含線上)參加，共同討論如何透過提升畜禽生產效率達到低碳排目標、影響消費意識形態轉變及帶動產業轉型的淨零行動策略。主辦單位畜產試驗所黃振芳所長指出，與丹麥商務辦事處的再次合作，讓我國與國際間響應農業淨零目標的夥伴關係更加緊密。
黃所長於開幕時表示，生產優質且兼顧環境永續的畜產品，是產業要負起的社會責任；透過消費意識提升改變銷售末端需求，更是帶動畜牧產業轉型最實際的方式。
丹麥商務辦事處柏孟德處長也強調，農業不再是邁向碳中和的阻礙，而是實現淨零的解方，產業行動與政府共同做出減排承諾並攜手兌現，是未來非常重要的淨零策略。
循環台灣基金會黃育徵董事長則指出，落實淨零排放是危機也是轉機，臺灣具有串連上下游供應鏈夥伴的優勢。他也提出「CC4CC」倡議（Circular Collaboration for Climate Crisis），加速循環合作，共解氣候危機。
丹麥皇冠公司Søren Tingaard副總裁表示，該公司透過農地碳封存技術、牛隻育種與低甲烷排放飼料配方、沼氣利用與牧草取代飼料蛋白等作為，可成功生產碳中和肉品。
丹麥SKIOLD公司Sussie Ketit總監及集美農牧場林榮達經理，分享丹麥智慧農場零碳排放在我國的實踐，透過高床密閉式豬舍增加通風效率、減少沖洗、太陽能板及沼氣發電等加值利用，集美農牧場每年可減碳達620公噸二氧化碳當量。
我國福壽實業股份有限公司的洪堯昆董事長，也分享該公司透過糧農循環經濟發展綠色企業願景，並將智慧環境監控設備導入精準生產平台，可提升飼養效益，每年增加約2千萬元收入。
畜試所特別指出，這次研討會也從小地方響應淨零循環理念，除了採用無紙化線上簽到系統及會議手冊E化下載之外，連午餐及茶點都使用非一次性餐盒，減少垃圾量降低碳排，讓與會人員以實際行動共同響應低碳生活。
「2050年農業淨零—臺丹國際研討會III」是由行政院農業委員會畜產試驗所、丹麥商務辦事處及循環台灣基金會共同舉辦。
照片由行政院農業委員會畜產試驗所提供