2050農業淨零 臺灣丹麥三度合作舉辦國際研討會

畜牧產業如何面對氣候變遷挑戰與淨零排放趨勢？ 臺灣及丹麥一起來告訴您！我國與丹麥於2022年11月14日第三 度合作辦理「2050年農業淨零—臺丹國際研討會III」，共有 超過170人(含線上)參加，共同討論如何透過提升畜禽生產效率 達到低碳排目標、影響消費意識形態轉變及帶動產業轉型的淨零行動 策略。主辦單位畜產試驗所黃振芳所長指出， 與丹麥商務辦事處的再次合作， 讓我國與國際間響應農業淨零目標的夥伴關係更加緊密。

黃所長於開幕時表示，生產優質且兼顧環境永續的畜產品， 是產業要負起的社會責任；透過消費意識提升改變銷售末端需求， 更是帶動畜牧產業轉型最實際的方式。

丹麥商務辦事處柏孟德處長也強調，農業不再是邁向碳中和的阻礙， 而是實現淨零的解方， 產業行動與政府共同做出減排承諾並攜手兌現， 是未來非常重要的淨零策略。

循環台灣基金會黃育徵董事長則指出， 落實淨零排放是危機也是轉機， 臺灣具有串連上下游供應鏈夥伴的優勢。他也提出「CC4CC」 倡議（Circular Collaboration for Climate Crisis），加速循環合作，共解氣候危機。

丹麥皇冠公司Søren Tingaard副總裁表示，該公司透過農地碳封存技術、 牛隻育種與低甲烷排放飼料配方、 沼氣利用與牧草取代飼料蛋白等作為，可成功生產碳中和肉品。

丹麥SKIOLD公司Sussie Ketit總監及集美農牧場林榮達經理， 分享丹麥智慧農場零碳排放在我國的實踐， 透過高床密閉式豬舍增加通風效率、減少沖洗、 太陽能板及沼氣發電等加值利用，集美農牧場每年可減碳達620公 噸二氧化碳當量。

我國福壽實業股份有限公司的洪堯昆董事長，也分享該公司透過糧農 循環經濟發展綠色企業願景， 並將智慧環境監控設備導入精準生產平台，可提升飼養效益， 每年增加約2千萬元收入。

畜試所特別指出，這次研討會也從小地方響應淨零循環理念， 除了採用無紙化線上簽到系統及會議手冊E化下載之外， 連午餐及茶點都使用非一次性餐盒，減少垃圾量降低碳排， 讓與會人員以實際行動共同響應低碳生活。

「2050年農業淨零—臺丹國際研討會III」 是由行政院農業委員會畜產試驗所、 丹麥商務辦事處及循環台灣基金會共同舉辦。

照片由行政院農業委員會畜產試驗所提供